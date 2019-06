Del Crypto Valley a Madrid: Empresa suiza de Blockchain se une a la OpenExpo Europe 2019 Comunicae

miércoles, 19 de junio de 2019, 07:04 h (CET) Luiis Franceschi, fundador de LAPO Blockchain, es parte de los conferencistas de la 6ta edición de la OpenExpo Europe que tendrá lugar este jueves 20 de junio en La Nave de Madrid. "¿Es la Blockchain la pieza clave para la inclusión financiera?" es el título de la charla que Franceschi ofrecerá en la sala Open Talks 2byte a las 10:30 de la mañana, donde expondrá las diferentes alternativas que brinda la tecnología Blockchain al mundo de las finanzas Alrededor de 2 billones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios financieros, es decir, aproximadamente el 30% de la población mundial. La tecnología de Blockchain tiene el potencial de reducir esta cifra al ofrecer alternativas descentralizadas de intercambio de valores, al que todos pueden acceder de manera igualitaria.

LAPO Blockchain, empresa ubicada en el corazón del famoso Crypto Valley en Suiza, se especializa en sistemas de pago y transferencia de dinero basados en Blockchain, ofreciendo transacciones a muy bajo costo y de manera casi instantánea. La empresa de tecnología financiera desarrolla actualmente su propia criptomoneda estable respaldada por oro.

Durante la charla Franceschi abordará las diferentes opciones que ofrece la tecnología Blockchain para fomentar la inclusión financiera a nivel mundial, al permitir servicios como cuentas de ahorro gratis, envío de remesas y préstamos sin intermediarios, entre otros. La tecnología Blockchain permite además reducir el costo de las transacciones, y ofrece un sistema más rápido y seguro que las alternativas tradicionales.

LAPO Blockchain tiene abierto el listado para nuevos usuarios de su tarjeta de débito Payeah, al que cualquier persona puede aplicar directamente desde su página web. De igual manera, los comercios interesados en aceptar criptomonedas en sus tiendas online o físicas, pueden registrarse para aplicar por la solución Lapo para negocios.

La empresa de tecnología financiera fue reconocida el año pasado entre las 50 mejores empresas de Blockchain en Suiza de acuerdo a un reporte realizado por la consultora PwC. Y este año ha recibido el galardón como "Most Innovative Cryptocurrency Solutions Provider 2019 - Central Europe" por parte de Wealth and Finance News.

El fundador de LAPO realizará un anuncio importante este jueves 20 de junio durante la OpenExpo Europe.

