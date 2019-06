Mercedes Udaeta presenta su libro 'Método Tagdrol, liberación a través del contacto con objetos sagrados' Comunicae

martes, 18 de junio de 2019, 17:04 h (CET) En él se explica este sagrado arte de sanación, que ofrece a la persona cómo aprender a cambiar actitudes nocivas en ella misma, así como a purificar y elevar la mente hacia aspectos luminosos y potenciales, suponiendo una vibrante experiencia hacia el despertar de su esencia Mercedes Udaeta, reconocida terapeuta creadora del Método Tagdrol, presenta su libro Método Tagdrol, liberación a través del contacto con objetos sagrados. En el mismo, se explica de forma muy llana cómo aplicar este innovador y eficaz método terapéutico, con más de 35 años de historia y centenares de pacientes en todo el mundo, para evitar el sufrimiento y llegar a un puro gozo y felicidad.

El “Método Tagdrol”, totalmente innovador y único en el mundo, está basado en las antiguas y milenarias enseñanzas “Terma” del budismo tibetano. Consiste en la liberación a través del contacto con objetos sagrados de alta vibración por medio de los cinco sentidos y va dirigido a todas las personas que hay en el mundo que luchan contra sus obstáculos porque tienen fe en la luz, en el corazón y en el potencial del ser humano. Se trata de una recopilación de técnicas a lo largo de su vida, enseñadas principalmente por sus maestros budistas y escogidas a través de infinidad de experiencias.

Para Lama Zopa Rimpoché, uno de los maestros budistas más importantes de este tiempo que realiza la introducción al libro, ''el Tagdrol nos libera de la enfermedad, el karma y las mentes aflictivas purifican la mente, la mente negativa. Si hay fe, el poder se dobla, hay doble beneficio''.

El libro cuenta con destacados capítulos autobiográficos en los que Mercedes narra cómo, a través de llevar a cabo su propio proceso de despertar y de una intensa investigación, se encontró con este tesoro basado en antiguas tradiciones: el linaje Tagdrol. En él relata como el ''Método Tagdrol'' tiene por objeto eliminar el sufrimiento y desarrollar los potenciales internos que se necesitan para experimentar la paz, el amor y la felicidad. Esta terapia propone como aprender a cómo se manifiestan los problemas emocionales, traumas, etc., vaciando lo negativo y activando lo positivo del ser. Consiste en despertar la luz interior que hay en cada uno a través de entrar en contacto con una vibración alta. Un trabajo dulce y armonioso que despierta las capacidades de desarrollar el amor y la compasión, fuentes de toda felicidad.

Para Mercedes Udaeta ''todo lo que nos rodea nos afecta, tanto en positivo como en negativo. Poner Tagdrol en tu vida despierta aspectos luminosos y potenciales que están tapados de dolor y emociones negativas. Este método de autosanación combina la profundidad con la simplicidad de su aplicación y constituye una extraordinaria herramienta para quien quiera alcanzar a librarse del sufrimiento, independientemente de las creencias filosóficas. La felicidad y el sufrimiento dependen de nuestra mente. Tadgrol ayuda a llevar a cabo este proceso de autoconocimiento''.

Las reliquias y textos sagrados con altísima vibración en forma de packs serán una ayuda y un vehículo para constatar y experimentar la propia luminosidad de cada persona. ''Para ello, necesitaremos nominar nuestros problemas, a través del Chequeo y crear un programa acorde a nuestros conceptos que deshaga nuestros nudos kármicos. El lector tendrá que poner mucha energía para reconocer y desmantelar todo un sistema erróneo que nos lleva a buscar fuera la felicidad y a culpar a factores externos de nuestro sufrimiento interno. El proceso o inicio al camino del despertar es puramente energético e irá unido a un equilibrio de nuestros chakras y cuerpos sutiles o niveles vibracionales que todos tenemos''.

''El Método Tadgrol, continúa Mercedes, en definitiva, ayuda a eliminar el sufrimiento, localizando tendencias negativas, poniéndoles nombre, ordenándolas y eliminándolas.Para el acompañamiento terapéutico, utiliza más de 140 packs específicos compuestos de reliquias sagradas, imágenes, textos y objetos sagrados, con objeto del despertar de la esencia y la eliminación del karma negativo del pasado, según la necesidad que se desee trabajar, además de sonidos de sabiduría y música especialmente creada para facilitar la liberación''.

''Dichos packs –continúa Mercedes Udaeta-, son el fruto de muchos años de trabajo clasificando textos por sus vibraciones, combinándolos y mezclándolos con reliquias, sustancias bendecidas, sílabas e imágenes. Esta combinación ofrece como resultado una altísima vibración que, aplicada sobre el canal de encarnación o, eje energético del cuerpo en su parte central, tiene la capacidad de disolver los bloqueos y nudos kármicos causantes de nuestro sufrimiento y que obstaculizan nuestro ser despierto, obteniendo una mejor circulación de nuestra energía sutil a través de nuestros chakras y, finalmente, un campo energético limpio y puro, sin ningún obstáculo, equilibrado''.

Este libro incorpora un CD audio del Sutra del Corazón (grabado por Tulku Pema Wangyal en tibetano y en inglés, y en español por Mercedes Udaeta). Y un Tagdrol de Kangyur Rimpoché con reliquias en su interior.

La persona interesada en este método puede asistir a también a cursos presenciales en el Centro Tadrol (Barcelona) o por internet con lecciones teóricas.

Más información de la terapia y temarios en la página web www.mercedesudaeta.com.

