First Dates de emprendedores y una mesa redonda ‘One to one’,las novedades de Mediastartups Alcobendas 2019

martes, 18 de junio de 2019, 16:36 h (CET) Mediastartups Alcobendas incluye en su décima edición, el próximo 27 de junio, dos novedades; un ‘First Dates de emprendedores’ y entrevistas ‘One to one’. La sostenibilidad también jugará un papel muy importante. El Centro de Arte de Alcobendas es de nuevo el lugar elegido para acoger el esta nueva edición desde las 10:30 a 22:30 horas. Las entradas ya están a la venta Mediastartups, el mayor encuentro de emprendedores, startups, periodistas y medios de comunicación del mundo, celebra el próximo 27 de junio en el Centro de Arte Alcobendas su décima edición con varias novedades (entradas ya a la venta) . Un First Dates de Emprendedores con una duración de 50 minutos y una mesa redonda con entrevistas One to one durante una hora y media. Además, la sostenibilidad jugará un papel importante con una mesa dedicada a este temática bajo el nombre de Impactos sostenibles.

“La conexión entre emprendedores y periodistas es fundamental para el desarrollo del ecosistema emprendedor internacional por lo que desde MediaStartups Hub pondremos a partir del próximo 27 de junio la tecnología necesaria para que se lleve a cabo este match”, ha afirmado Chema Nieto, fundador del evento.

A las mesas redondas anteriormente mencionadas se suman La televisión, el show y Emprendedoras vs periodistas. Paralelamente, se desarrollarán varios talleres de formación para emprendedores que abarcarán distintas áreas. Por la mañana la coach de voz Noemí Carrión dará las claves para inspirar y aumentar el valor de los profesionales y Alejandra Sastre impartirá su taller Cómo facturar 5 cifras mensuales utilizando WhatsApp. Por la tarde, a las 16:30 horas, el CEO de Eurocoinpay, Herminio Fernández, impartirá un taller sobre Blockchain y Bitcoin y a partir de las 17:30 horas, de la mano de la experta en comunicación en público Silvia Segovia impartirá un taller sobre cómo hablar en televisión. La jornada finalizará de la mano de Yago Uribe con un taller sobre las habilidades necesarias para emprender.

Mediastartups contará con speakers de la talla de Juanma Romero, presentador del programa Emprende en TVE, Alejandro Vesga, director de la revista emprendedores, Esteban Mayoral, Director del programa de RTVE Impulsa Visión y Ana Belén Roy, presentadora del Canal 24 Horas de TVE, que repite por segundo año consecutivo, entre otros.

Durante toda la jornada, varios medios de comunicación estarán emitiendo en directo y haciendo entrevistas. Onda Cero, Pymetech radio, Radio Internacional, Capital Radio y Déjate de Historias TV grabarán sus programas allí, y Canal 33 emitirá en directo. Finalizará el encuentro con un espacio de networking donde partners y emprendedores podrán interactuar con periodistas y medios.

Medios de comunicación como El Español, Investing, ABC, Onda Cero, impulsa visión de RTVE, emprende de TVE, Todostartups, Canal 33, Pymetech radio, Déjate de Historias TV, Mundo Emprede, El referente, Crónica Norte, Top emprendedores, Comunicae, Radio Internacional y Radio Inter. Además este evento cuenta con el apoyo de Startup.org Alcobendas, al ayuntamiento de Alcobendas, Alcobendas Hub, CEF, Udima, Siteground, Caser Seguros, InNorMadrid, Alejandra Sastre, Loom, sinfaltas.com, spartanhack, Eurocoinpay, Taksee y Safekat.

MediaStartups es el mayor encuentro de emprendedores, startups, periodistas y medios de comunicación. Nacido en el año 2016, este evento nace por la necesidad que tienen emprendedores y startups de darse a conocer. Tras tres ediciones en la Comunidad de Madrid, el encuentro ya ha pasado en España por Valencia y Tenerife. Se ha internacionalizado en las ciudades de Lima y Bogotá.

