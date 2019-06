Avanti Lean lanza avant starter, la primera plataforma de compras al alcance de todas las empresas Comunicae

martes, 18 de junio de 2019, 16:24 h (CET) La Consultora de compras Avanti Lean lanza avant starter, una nueva plataforma de compras "low cost", para que todas las empresas, independientemente de su sector, tamaño o volumen de compras, pueda por fin competir con las grandes corporaciones. Hasta ahora muchas empresas no podían acceder a estos tipos de herramientas, bien por no contar con un volumen de compras que les permita rentabilizar rápidamente la inversión, o bien porque el coste de estas herramientas suele ser alto Está comprobado que los departamentos de compras pueden reducir los costes en más de un 20% con la implementación de un software de gestión de compras y proveedores. Y si un 5% de ahorro equivale en la cuenta de resultados a un incremento de un 20% en ventas, se puede fácilmente comprobar como la implementación de estos tipos de software aporte beneficios tangibles e irrefutables.

Estas herramientas permiten reducir los tiempos empleados en las tareas administrativas y liberan a los compradores de una carga de trabajo mecánica que no aporta valor real. Además, aportan transparencia a las negociaciones y trazabilidad en todo el proceso de compras, ayudan a tener todos los proveedores homologados y a encontrar las mejores tarifas del mercado. Básicamente, aportan eficiencia, que se traduce en ahorro de dinero.

Lo que pasaba hasta ahora es que estas plataformas estaban reservadas para grandes corporaciones y las más pequeñas no podían optar a acceder a ellas, bien por no contar con un volumen de compras que les permitiera rentabilizar rápidamente la inversión, o bien porque el coste de estas herramientas suele ser elevado.

“Por eso hemos pensado en crear avant starter, para que todo tipo de empresa, independientemente de su sector, tamaño o volumen de compras, pueda tener acceso a una de las mejores herramientas del mercado a partir de solo 146€, pudiendo así por fin competir con las grandes corporaciones”, afirma el Director de Negocio de Avanti Lean, Alejandro Hernanz. Y continua “hay muchas tipologías de empresas y muchos profesionales que se dedican constantemente a hacer comparativas para buscar el mejor proveedor, pienso por ejemplo en los jefes de obra de una constructora o ingeniería. Este perfil no se plantea contratar una de las plataformas de compras que están en el mercado, pero sí podría acceder fácilmente a avant starter y beneficiarse de todas sus ventajas, ahorrando así tiempo valioso y dinero. Es un cambio de estrategia sin por ello, dejar de ofrecer nuestro producto estrella avant+. No existe nada por el estilo en el mercado a día de hoy.”

Con avant starter las empresas podrán hacer peticiones de oferta a diferentes proveedores previamente homologados, con posibilidad de realizar múltiples rondas de negociaciones, encontrar las mejores tarifas y negociar con precios objetivos y comparativos automáticos y a medida. Además, podrán analizar la parte cualitativa de los proveedores y tener todos los proveedores perfectamente homologados minimizando el riesgo del proveedor, optimizando su ciclo de gasto, ganando en eficiencia y generando ahorros.

Se puede contratar online y hay tres packs: Básico, Avanzado y Premium, a partir de 146€ al mes y con posibilidad de realizar una prueba gratuita de un mes.

Pero el proyecto es más ambicioso y su innovación va más allá del simple cambio de target o del precio.

Avant starter quiere llegar a ser un enorme Marketplace que pone en contacto compradores y proveedores, un lugar donde, no solo el comprador pueda encontrar fácilmente el mejor proveedor y cerrar acuerdos marco o puntuales con ellos, sino también un escaparate para el proveedor, para dar a conocer sus servicios a sus posibles clientes y a multiplicar así sus posibilidades de negocio.

De hecho, uno de los servicios estrella es la posibilidad, por parte del proveedor, de contratar banners publicitarios.

Otra grande novedad respecto a los portales “clásicos” es la posibilidad de recurrir a un experto para pedirle una consultoría o acceder al servicio de central de compras, agregando materiales con otras empresas y así obtener el precio más barato.

Todo ello online, con un solo clic y de forma rápida y sencilla.

Para más información se puede visitar la página https://www.avanti-lean.com/avant-starter/.

Sobre Avanti Lean

Avanti lean es una consultora especializada en compras y optimización de procesos y su misión es mejorar el beneficio de sus clientes a través de todas las metodologías de reducción sostenible de costes presentes en el mercado.

Otros servicios ofertados:

- Externalización de la negociación, actuando como una extensión temporal del departamento de compras del cliente,

- Consultoría Estratégica y optimización de la función de compras.

- Plataforma de compras avant+, un sistema modular y escalable que permite gestionar de forma ágil y eficiente el ciclo de gasto y las tareas clave que dan cobertura a la función de compras.

