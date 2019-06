Snom encarga a Fabio Albanini la dirección de los mercados internacionales Comunicae

martes, 18 de junio de 2019, 15:44 h (CET) El famoso fabricante alemán de terminales IP premium, encarga al experimentado Manager la dirección de todo el grupo comercial EMEA. Objetivo: armonización y crecimiento Con efecto inmediato, Snom Technology confía a Fabio Albanini, actual Managing Director de Snom Italia y ya al frente de la dirección de cinco de los mercados internacionales más importantes para el proveedor teutónico, la responsabilidad de consolidar y desarrollar las actividades comerciales de la región EMEA, con excepción de los territorios germanófobos (área DACH), dirigidos directamente por la sede central del pionero del VoIP de Berlín. En su nuevo papel de Director de Ventas Internacionales,EMEA,Albanini se encargará de consolidar y desarrollar todo el grupo comercial internacional y conducirlo al éxito con estrategias adecuadas.

"Fabio Albanini ha coleccionado numerosos éxitos en los últimos diez años", comentó Gernot Sagl, CEO de Snom Technology GmbH. "Tanto si se trata de la repetida superación de los objetivos de la filial italiana que dirige desde 2011, como del desarrollo tangible de las regiones de las que se ha ocupado en los últimos años, como el sur de Europa y Gran Bretaña, Albanini se ha revelado como un activo extremadamente precioso para la compañía", añadió. A la luz de sus cualidades como manager, de su amplia experiencia y de su profundo conocimiento de la industria del VoIP, el nombramiento de Albanini para la dirección de los mercados EMEA ha sido para Snom una elección completamente natural, sobre todo de cara a la estrategia de fuerte crecimiento previsto a medio y largo plazo para la multinacional alemana.

"Además de sentirme honorado por mi nuevo encargo, me siento también feliz por poder dedicarme a un objetivo tan estimulante", añadió el experimentado Manager. Con el paso del tiempo, en las diversas regiones se han adoptado modalidades operativas divergentes, sobre todo en las zonas donde el proveedor ha iniciado su actividad más recientemente o donde interviene solo a través de colaboraciones, incluso de larga duración, con operadores telefónicos o distribuidores locales. El objetivo de Albanini es, por lo tanto, conseguir una uniformidad en la estrategia comercial en todas las regiones, respetando las peculiaridades locales.

El hecho de dotar tanto al equipo comercial como a los colaboradores de Snom de los instrumentos esenciales a lo largo de los años y aumentar las cuotas de mercado poseídas por la empresa a nivel internacional, representa únicamente una parte de un proyecto mucho mayor que encuentra bases sólidas en los numerosos productos lanzados en los últimos 12 meses, en los progresos conseguidos en la interoperabilidad con las principales soluciones IP PBX del mercado, y las numerosas iniciativas que Snom ha llevado a cabo coincidiendo con el reciente lanzamiento del nuevo Programa Partner. Y no solo, para Albanini, el trabajo de equipo marcará la verdadera diferencia: "la competencia y el gran entusiasmo con el que este equipo de más de veinte especialistas del mercado de la telefonía IP realiza su propio trabajo en los respectivos territorios, me hace confiar plenamente en el cumplimiento de nuestro ambicioso objetivo".

