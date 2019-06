Consejos para prepararte el Camino de Santiago ​El Camino de Santiago es un recorrido de alto valor cultural, muy visual y sobretodo con mucha carga emocional Redacción Siglo XXI

martes, 18 de junio de 2019, 17:17 h (CET) Cualquier persona amante del senderismo y aventurera desea realizar una vez en su vida el Camino de Santiago, de esta forma podrá ponerse a prueba mientras conoce una parte de la España antigua e histórica.



El Camino de Santiago es un recorrido de alto valor cultural, muy visual y sobretodo con mucha carga emocional. Muchos son los peregrinos que deciden dar el paso y vivir esta aventura de primera mano, el problema reside en que gran parte de estas personas que pasarán a ser peregrinos no conocen todas las rutas disponibles para realizarlo así como las cosas necesarias para poder llevar a cabo esta aventura correctamente.



Para evitar sorpresas desagradables es importante informarse de forma muy precisa de todo lo concerniente al Camino de Santiago. Una opción muy buena para pedir consejo e información es sin lugar a dudas la agencia de viajes SantiagoWays, ésta agencia está especializada en el Camino de Santiago gracias al trabajo realizado por parte de Joseba Menoyo (fundador y gerente de la empresa), gracias a este gran trabajo han podido extender sus rutas de senderismo hasta Canarias, ofreciendo así más opciones para los amantes de la aventura y el senderismo.



Pasos a realizar para preparar el Camino de Santiago A continuación se mencionan una serie de consejos y pasos a realizar para poder preparar y organizar el Camino de Santiago de forma correcta evitando así muchos imprevistos desagradables.



Elección de la ruta a realizar El Camino de Santiago se puede hacer a través de distintos caminos, cada uno tiene una longitud a recorrer distinta y los lugares por los que pasa también son distintos. Podemos encontrar caminos que se realizan por la costa y caminos que se hacen por el interior.



Camino Francés. Este trayecto es uno de los más famosos por su gran afluencia de peregrinos todos los años. Cuenta con distintos puntos de inicio, entre los cuales esta Sant Jean Pied de Port (Francia) con un total de 760 kilómetros a recorrer en 33 etapas, otro punto muy concurrido para iniciar es Roncesvalles (Navarra) con 132 kilómetros en 8 etapas.



Este camino es de los más duros en cuanto a exigencia física pues los kilómetros que son necesarios para recorrerlo no son ninguna broma.



Camino Portugués. En este caso los puntos de inicio se encuentran situados en Portugal y en Pontevedra. En el caso de iniciar la travesía en Portugal, se podrá elegir entre Oporto (235 km en 10 etapas) o Lisboa (465 km en 26 etapas), pero si se decide empezar en Pontevedra habrá que recorrer un total de 115 km a lo largo de 5 etapas.



Camino Inglés. Este camino es una opción muy recomendada para aquellas personas que no tienen una preparación física excepcional debido a que es de los más cortos, pues se puede iniciar en Ferrol (117 km en 6 etapas) o en A Coruña (72 km en 3 etapas)



Camino Primitivo. En este caso el inicio se encuentra en Lugo (100 km en 5 etapas) o en Oviedo (225 km en 13 etapas).



Camino del Norte. Esta opción es muy seleccionada por su corto trayecto al igual que pasa con el Camino Inglés, cuenta con dos puntos de inicio, uno en Baamonte (102 km en 4 etapas) y otro en Ribadeo (195 km en 8 etapas).



A la hora de decantarse por un trayecto u otro es importante tener en cuenta dos factores, uno es el tiempo disponible para realizar la actividad y el otro factor reside en la resistencia física que se tenga para poder llevarlo a cabo.



Preparación física previa Para realizar el Camino de Santiago correctamente y sin lesiones que arruinen todo el viaje, es necesaria una buena preparación física que ayude a terminar cada etapa sin estar exhaustos. Para ello es importante empezar un entrenamiento de fondo unos meses antes de la actividad, en este entrenamiento el objetivo será conseguir andar alrededor de 30 km.



Además a la hora de entrenar es sumamente importante llevar puesto un calzado similar al que se usará durante las etapas y cargar con una mochila que tenga un peso aproximado al que se cargará en su momento. De esta forma estaremos acostumbrando poco a poco nuestro cuerpo a cargar con un determinado peso y a coger conciencia de lo que nos puede esperar en el Camino de Santiago.



Preparar la mochila con mucho cuidado

A la hora de preparar la mochila es importante hacer una lista concisa de todo lo que sea necesario y vital para esta aventura. Hay que evitar cargar con artículos que no se van a usar mucho durante el trayecto ya que al final este peso extra puede traer problemas en la espalda. Un ejemplo de cosas vitales para el camino sería un botiquín completo, comida del tipo frutos secos, ropa necesaria y lociones entre otras cosas, lo importante es no exceder un peso de 10 kilogramos para evitar problemas futuros.

