Un año más Valassis obtiene el reconocimiento como Great Place to Work

martes, 18 de junio de 2019, 15:35 h (CET) La compañía ha conseguido esta distinción gracias a las valoraciones de su equipo. Para los trabajadores, un lugar excelente para trabajar es aquel en el que: existe confianza en los líderes y en la compañía, sienten orgullo de pertenencia y disfrutan con las personas con quienes trabajan Valassis España, compañía líder en tecnología aplicada al marketing y en activación de compradores, ha obtenido el reconocimiento, por octavo año consecutivo, como un lugar excelente para trabajar.

Según Asunción Pacheco, responsable de recursos humanos en Valassis, “la compañía está centrada tanto en el desarrollo profesional de sus colaboradores como con su conciliación en el apartado personal”. Además, Pacheco señala que “el compromiso de Valassis con sus empleados se traduce en la puesta en marcha del teletrabajo, la adopción de prácticas que fomentan los hábitos saludables o la creciente dedicación de recursos para la formación del equipo”.

El reconocimiento de Valassis como un Great Place to Work se basa en las políticas y acciones que está desarrollando para que la cultura corporativa esté alineada con los objetivos de negocio y, en consecuencia, contribuya al éxito de la compañía.

Para Iván Gómez, director general de Valassis en España, “obtener de nuevo el reconocimiento como Great Place to Work refuerza nuestra estrategia, centrada en el desarrollo de nuestro excelente equipo. Así mismo, afianza la cooperación entre líderes y colaboradores para conseguir nuestras metas”. También destaca que “como resultado del buen funcionamiento de este plan ha aumentado la eficiencia y hemos conseguido una mayor satisfacción de nuestros clientes”.

Valassis Communications, S.L. es la filial española de Valassis Communications, Inc., compañía líder en tecnología aplicada al marketing y en activación de compradores. Las soluciones multicanal de Valassis ayudan a las marcas a conocer, atraer y activar a millones de consumidores. La compañía ha formado parte de la vida de los consumidores durante décadas, introduciendo nuevas formas de distribución de promociones y mensajes que los activan, ya sea en la tienda, por correo o a través de medios digitales. Las promociones de Valassis son aceptadas en más de 15.000 puntos de venta en nuestro país, incluyendo tanto las principales cadenas de supermercados e hipermercados como tiendas especializadas y de proximidad. Valassis es propiedad de Harland Clarke Holdings.

