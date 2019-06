“Armas y Almas”, la más reciente exposición de Daniel Garbade en el Ateneo de Madrid Armas y Almas” es posible gracias al enlace realizado por Artzeitmagazine Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de junio de 2019, 16:52 h (CET) “Armas y Almas” es la nueva propuesta del artista Daniel Garbade, quien ha hecho gala de su discurso pictórico con una alta carga de historia y sátira que mueve las fibras más sensibles del ser humano.



¿Quién es Daniel Garbade? Daniel Garbade (1957) es un artista suizo residente en Madrid que basa su obra en técnicas mixtas de collage, pintura y estampados para elevar su controversia de la realidad social mundial.



Este irreverente artista ha destacado por sorprender al público con sus imágenes de gran tamaño que desnudan el carácter de la política, la guerra y las divisiones humanas.



La exposición “Armas y Almas” patrocinado por Artzeitmagazine, será en el emblemático Ateneo de Madrid (Calle Prado 21 28014 Madrid) desde el 18 de junio hasta el 13 de julio. El horario de la exposición es de martes a viernes de 11:00 h – 14:00 h y 17:00 – 20:00 h, mientras que los sábados es de 11.00 – 14:00 h.



Para quienes no saben cómo llegar al Ateneo de Madrid, diremos que cerca de allí está la estación del metro Banco de España.



Garbade no se limita a su obra plástica, sino que se une a otra de sus pasiones, como la literatura. Este artista ya ha participado en otros proyectos literarios, entre los que destacan los cuadernos de poesía “Signos”, los cuales fueron impresos en editoriales de Fierro y Huerga y que aún se siguen difundiendo.



Como dice su nombre, la exposición “Armas y Almas” conjuga lo peor de las divisiones y conflictos humanos, resaltando que detrás de ellos hay almas humanas que sufren por culpa de las intransigencias de otros.



“Armas y Almas” es mucho más que una exposición artística, es un cuestionamiento serio a lo absurdo de las divisiones humanas, donde siempre los más inocentes son las víctimas desvalidas.



Las obras de Garbade son de gran formato e inundan los espacios del Ateneo de Madrid. Sus collages están realizados con una sencillez magistral, ya que están compuestos por minipiezas, que por sí solas, tienen su propio discurso dentro de la obra artística general.



Obra satírica de Garbade La sátira es el arma que Garbade utiliza para reflejar su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo el azote de la guerra y los temas políticos y religiosos.



Entre las obras que pueden ver los visitantes están la de un niño con un fusil a modo de pierna protésica jugando con un balón rojo que da pie a muchas interpretaciones, la crueldad de la guerra que no mira quiénes son las víctimas y que ha diezmado a miles de niños a lo largo de los años, aunque otros pueden interpretarlo como una muestra de superación e inocencia de los niños a pesar de la calamidad. Lo cierto es que Garbade muestra crudamente la realidad social con mucha sátira.



Otra de sus obras en “Armas y Almas” es la de un niño conduciendo un tanque de guerra. Es muy difícil encontrar a niños que jueguen a la guerra con sus camiones y soldados de juguetes, pero de allí a ver a un niño conduciendo un tanque de guerra es algo que nos asusta y nos mueve a la reflexión.



¿Qué sentido tiene una guerra que solo profundiza las divisiones y marca los corazones de los niños?, ¿Qué sucedería si un niño realmente condujese un tanque de guerra?, ¿Sería ético atacarlo por sus acciones?



Una de las obras de Garbade que ha dado de qué hablar es el collage de un diamante cuyos trazos son en realidad, rifles.

Aquí recordamos la película “Diamante de Sangre”, en la cual se libra una feroz batalla por el control de las minas de diamantes que sirven para financiar la guerra. ¿Sabes cuánta sangre, muerte y dolor puede haber detrás de cada uno de los diamantes que adornan los cuellos de las personas acaudaladas?



Pero ¿qué podemos decir de aquellos que, sin ser ricos, solamente tienen una simple joya con un diamante pequeño?, ¿También apoyan indirectamente la muerte de personas? Esta obra abre un profundo debate ético que seguramente involucrará hasta a los más desentendidos que solo giran el rostro de esta cruda realidad.



“Armas y Almas” es posible gracias al enlace realizado por Artzeitmagazine, una organización sin ánimo de lucro que promueve las obras de artistas dentro de Suiza y en muchos otros países.



