League of Legends toma protagonismo en Gamergy Comunicae

martes, 18 de junio de 2019, 14:57 h (CET) El evento contará con una jornada de la Superliga Orange de la LVP el domingo 23 de junio. El Circuito Tormenta vivirá una de sus paradas Nashor también en la feria madrileña, los dias 21, 22 y 23 de junio. Gamergy acogerá, además, la final continental de University Esports Masters, con las mejores universidades de Europa, los días 21 y 22 de junio. La final de Red Bull Player One, el torneo mundial 1v1 del MOBA de Riot Games, seleccionará al mejor jugador amateur de toda España el sábado 22 de junio Con la inminencia del verano, se palpa ya la emoción por una nueva edición de Gamergy, el gran encuentro para la competición electrónica en España organizado por LVP e IFEMA Feria de Madrid. Los días 21, 22 y 23 de este mes, los jugadores y seguidores de League of Legends tendrán muchas actividades y competiciones que seguir.

En primer lugar, la LVP celebrará la sexta jornada del split de verano de la Superliga Orange. Los seguidores de los equipos tendrán la oportunidad de ver en directo a sus jugadores favoritos. Asimismo, podrán escuchar las voces de los comentaristas más importantes del país, que harán vibrar IFEMA durante el domingo 23 de junio a partir de las 14:00 de la tarde. Como siempre, la jornada se retransmitirá en directo a través del canal de Twitch de LVP.

Por otro lado, Gamergy será una parada de categoría Nashor del Circuito Tormenta de Riot Games. Los días 21, 22 y 23 de junio, todos los equipos inscritos pelearán por los valiosos puntos del Circuito y los premios en metálico:

Primer puesto: 2000€ + 700 puntos del CT + Medalla de Oro

Segundo puesto: 1000€ + 550 puntos del CT + Medalla de Plata

Tercer puesto: 500€ + 450 puntos del CT + Medalla de Bronce

Cuarto puesto: 380 puntos del CT. Para conseguirlo, deberán superar los clasificatorios previos y alzarse campeón en la gran final:

Clasificatorio #1: viernes, 21 de junio – 17:00h

Clasificatorio #2: sábado, 22 de junio – 11:00h

Clasificatorio #3: sábado, 22 de junio – 16:00h

Clasificatorio #4: domingo, 23 de junio – 11:00h

Fase Final: domingo, 23 de junio de 15:00 a 20:00h La retransmisión del Circuito Tormenta podrá seguirse en la misma página del Torneo.

Por su parte, el Campeonato Universitario Europeo de LoL, UEMasters, celebrará su gran final continental los próximos 21 y 22 de junio. El torneo reunirá este año a equipos de universidades de Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Irlanda, Polonia, Portugal, Reino Unido y Turquía. El ganador acudirá a las Finales Mundiales que organiza la compañía Tencent, a finales del mes de julio 2019.

Los Braves de la Universidad de Málaga, ganadores de la cuarta Temporada de la Liga University Esports, serán los representantes españoles en la Final Europea. El torneo se podrá seguir por el canal de Twitch de UEMasters.

Finalmente, en Gamergy se coronará al mejor jugador amateur de toda España en el torneo mundial 1v1 de Red Bull Player One. Tras seis clasificatorios disputados en los centros Elite Gaming de varias ciudades de España, los ganadores estarán los días 21 y 22 de junio en Madrid para disputar la fase final y proclamar un campeón. Toda la acción se podrá seguir a través del canal de Twitch de Red Bull.

El programa en torno a League of Legends durante Gamergy incluye además multitud de eventos para fans, tanto seguidores de la alta competición como para principiantes o curiosos en el juego.

Así, el sábado, 22 de junio, por la mañana, Ibai jaleará a la afición mientras ‘castea’ la Supercopa de Hierros, junto a cuatro influencers, convertidos para la ocasión en sendos entrenadores de sus equipos en combate: Werlyb, Manute, Elmillor y Felipez.

Ese mismo día se desarrollará Elite Madness Storm, que tras la competición podrá utilizarse como zona libre de juego de League of Legends.

En el espacio Orange, los jugadores podrán probar la más reciente campeona de League of Legends, Qiyana, Emperatriz de los Elementos, en todo su esplendor.

Numerosos espacios albergarán retos muy atractivos, con multitud de recompensas para quienes se atrevan a afrontarlos: Reto Gamer, Orange Cups, Maratón de Lol (ver infografía).

Sin duda, se avecina un fin de semana repleto de emociones en Gamergy, donde varias de las competiciones nacionales de League of Legends se darán cita para vivir momentos únicos en la Grieta del Invocador.

Las entradas para Gamergy pueden conseguirse aquí.

