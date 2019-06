Operación Chamartín LVII: Man, el alcalde

Firma colectiva SOCHA



‘MAN’. Todavía no es un apodo popular para nombrar al nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés. Pero lo será. Como serán habituales la diéresis y el acento ortográfico en las vocales seguidas de Navasqüés. Lo encontramos como acrónimo y empezamos a usarlo cuando decidimos estudiar la Operación Chamartín.



Había que saber qué hacían los grupos políticos municipales frente a lo que intentaba impulsar, y paralizar, la alcaldesa Carmena y nos topamos con ‘MAN’. Surgió como fórmula de ahorro al escribir el nombre del Jefe de la Oposición municipal con las iniciales de sus apellidos. Pero MAN’, además, fue cobrando una entidad propia, que ha ido aumentando y que hoy es difícil de acotar.



En principio, MAN es el sucesor de la alcaldesa Carmena, con lo que significa para Madrid. Para la Operación Chamartín, la sucesión supone, al menos: Otro modo de entenderla. Una forma de posicionar al Consistorio frente a terceros. Y una manera nueva de relacionar al Ayuntamiento. Veamos: Otro modo de entenderla



Repasemos: Iniciada en 1993 por el socialista Borrell. Después de los avatares conocidos y a punto de aprobarse por Ana Botella, se paralizó con la llegada de Carmena y Ahora-Madrid al frente del consistorio y su intento de imponer una forma de hacer en el urbanismo madrileño. Aunque pueda ser motivo de análisis exhaustivo la influencia de la Operación Chamartín en la época de Carmena, por el momento basta con hacer dos aportes: Uno circunstancial y ajeno a MAN, fruto de la casuística y de los autores. Y otro esencial, más importante, no ajeno a MAN y debido a la idea y concepción de urbanismo de quienes han actuado en esta época.

Respecto al circunstancial, hay un artículo, publicado en Eldiario.es el pasado 15 de julio: ‘Derrota como objetivo, Chamartín como espantajo’. Apenas conocido el resultado en la elección del nuevo consistorio, el título precisa que la Operación ha servido para lograr la derrota electoral de la alcaldesa. Como dato, conviene apuntarlo, y reseñar que el autor es Eduardo Leira, marido de la alcaldesa, urbanista de la izquierda y con ideas propias a veces en controversia con otros urbanistas de la izquierda. En él se nota una especie de escozor por la derrota y una crítica a la parte de Ahora-Madrid que se apartó de lo que pretendía Carmena. Como es lógico, en la redacción se evita el motivo personal (que puede haber), la significación económica en el negocio del Centro de Negocios (¿?), y la tutela explícita (sí velada) a la realidad del BBVA en la Operación.



En relación con la concepción de urbanismo de quienes han actuado, ya publicamos algunas referencias. Entre ellas, hay una que, como el artículo de Leira, evidencia lo que significa la sustitución de Carmena por MAN: A la vista el Proyecto de Ezquiaga, decano del colegio de Arquitectos de Madrid, para desarrollar la Operación Chamartín, nos interesaba conocer el criterio de José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible con Carmena, sobre urbanismo. Intentamos hablar con él, pero rehuyó la cita. Sin su concurso, nos topamos con un documento aclarador: La tesis, en 2014, con la que adquirió el título de doctor en Arquitectura, ‘El Poblado Dirigido de Caño Roto: Dialéctica entre morfología urbana y tipología edificatoria’. Por raro que parezca en un hombre que se sitúa en la izquierda política, su tesis es un intento de sacralizar el urbanismo del franquismo. De ella, tomamos lo siguiente: «la arquitectura urbana no es sólo una disciplina técnica, libre de ideología; es, y ha sido siempre, un reflejo del conflicto social existente entre cada contexto histórico, geográfico y social... Presenta un contenido político que exige del especialista - en este caso el arquitecto - una toma de posición respecto a qué modelo de sociedad, qué sistema político o qué estructuración económica es por la que lucha y aspira... Es imprescindible reivindicar, sin complejos, la intervención directa en la planificación urbana»



Frente al criterio anterior (urbanismo como reflejo de conflicto social), existe otro, acaso más próximo a MAN, que apuntamos, tomado del profesor J. Grau: «El Urbanismo es una parte de la Arquitectura. El trabajo del arquitecto es resolver problemas, no crearlos. El edificio y el Plan Urbanista no puede ser un problema, debe ser una solución» Una forma de posicionar al Consistorio frente a terceros:



En el equilibrio de intereses que se ventilan, se conoce la posición del alcalde MAN asumiendo lo actuado por el Ayuntamiento. Se reafirmó en ello el sábado pasado, en declaraciones publicadas por ABC, La Razón, El Mundo y Expansión: Agilizará la Operación Chamartín para aprobarla “lo antes posible”. Además, añade, sin pompa, el nombramiento de algunos conmilitones que marcan posición y poder de control en áreas que interesan: Andrea Levy en Cultura, Turismo y Deporte, Inmaculada Sanz portavoz, Borja Carabante Medio Ambiente y Movilidad; y, con especial relevancia en la Operación Chamartín, Engracia Hidalgo en Hacienda y Personal (para controlar gastos) y Paloma García Romero en Obras y Equipamientos (para supervisar obras y equipamientos). Después siguen, como acompañando, los concejales de Ciudadanos que pueden posicionar al consistorio frente a terceros, aunque sometidos al alcalde. Así aparecen Villacís en la vice-alcaldía, Ángel Niño en Innovación y Empleo, Sofía Miranda como delegada de Deporte, Silvia Saavedra en Familias, Igualdad y Bienestar Social, Miguel Ángel Redondo en Economía, y Mariano Fuentes en Desarrollo Urbano (aparejador-asesor que sustituye a Calvo; y se ocupa en C’s del área encargada al antiguo presidente de la Comisión de Urbanismo Bosco Labrado).



¿Fruto del pacto PP-Ciudadanos-Vox? Sin duda. También consecuencia de una estrategia del grupo Popular que no es momento de adelantar; y de una forma de actuar que producirá efectos.



Una manera de relacionar al Ayuntamiento En época de Carmena, las relaciones del Ayuntamiento con las Administraciones (Ministerio-ADIF, CAM...), el adjudicatario del Concurso (DCN), los grupos políticos y todos los afectados por la Operación Chamartín parecían ser competencia de la alcaldesa. Ayudando estaban Luis Cueto, uno de los que mejor conoce la Operación Chamartín; y el bien-mandado Calvo. A partir de ahora, con los nombramientos apuntados, la forma de relacionarse es distinta.



Podría entenderse que es la simple consecuencia del pacto. Pero hay algo que advertir: El PP y MAN necesitaban el concurso de Ciudadanos y Vox para conseguir el Gobierno municipal; y a cambio debían ceder poder. Se ha cedido. En beneficio del acuerdo, de Ciudadanos y de Vox. Sin duda. Pero el principal beneficiado es el alcalde, que, por una parte, realza su figura, la de un MAN aún no rotundo como apodo, mientras se revela como estratega; y, por otra, impone una táctica que va a dar tres tipos de beneficios: Los conocidos por todos, que propiciaron unos pactos en los que todos ganan. Los buscados por el PP e intuidos por todos, que mejoran su situación objetiva en términos políticos nacionales (asiento de dirección de Casado y margen de libertad interna). Y los sólo conocidos por unos pocos, en relación con un electorado fraccionado que disputan PP, C’s y Vox. Estos son tan importantes, y tan genialmente maquiavélicos, que merecen ser conocidos en la situación en que se producen:



La Operación Chamartín está en un impasse debido al desarrollo de un proceso que se ha ido modificando en el tiempo y que ha ido propiciando toda una suerte de intereses varios que necesitaban equilibrio (de administración, adjudicatario y afectados). Por otra parte, el entente entre el Ayuntamiento y el adjudicatario (DCN), con el beneplácito del Ministerio de Fomento (ADIF), se ha alterado por el cambo de postura del gobierno (ahora socialista) que ha decidido usar la Operación Chamartín para superar el sorpasso de Podemos y cobrar postura propia frente al PP.



En esta situación, la (sólo nominalmente) cesión del Área de Desarrollo Urbano del alcalde a Ciudadanos no es, sólo, la perita en dulce con la que C’s va a cobrar protagonismo y lucir vice-alcaldesa y jefes de área. Lo es, pero además se convierte en la piedra angular en la que Ciudadanos ha de rayar a la altura debida si pretende seguir ocupando el puesto de ‘privilegiada muleta para apoyo del PP'. A partir de ahí surgen las preguntas: ¿Tiene C’s capacidad técnica para desarrollar el trabajo?, ¿Van a ser capaces la abogada Villacís y el aparejador Fuentes de llevar a buen término la técnica y jurídicamente complicada Operación Chamartín sin ayuda del alcalde?



Según gustos y opiniones, podrían aventurarse conclusiones. Pero, no es necesario: Con la estrategia diseñada y ante todos, emerge quien puede contribuir al desarrollo de la Operación Chamartín. Deberá usar ayudas de Ciudadanos (y Vox), paliar el conflicto PSOE-PP en administraciones distintas (Nacional, autonómica o local), respetar derechos de adjudicatario y afectados. Y superar las dificultades que hay y puedan aparecer. Es un hombre... MAN, el alcalde.