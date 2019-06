Las celebraciones de eventos alcanzan un nuevo nivel con los baños portátiles de lujo de Caravan Line Comunicae

martes, 18 de junio de 2019, 13:05 h (CET) Celebrar una boda, una comunión, una reunión de empresarios o una entrega de premios ya no es más de lo mismo. Actualmente existen muchas posibilidades que permiten convertir los eventos en actos únicos y ¿por qué no? al aire libre, en entornos naturales, cuidados y que ofrecen el marco perfecto. El único requisito imprescindible para que el evento sea de alto standing es un baño de lujo, y ahora es posible con el alquiler de baños portátiles de lujo de empresas como Caravan Line Cuando hace unos años se pensaba en celebrar una boda se tenían en mente un restaurante o, como mucho, un cortijo, pero con unas instalaciones en las que apoyar el evento. La realidad ha cambiado, afortunadamente, para bien. Ahora, se puede elegir el lugar perfecto para la celebración y no se trata solo de celebrar bodas. Las reuniones de empresarios, las entregas de premios, la cita de antiguos alumnos etc.

Para hacer de una celebración un evento memorable, es imprescindible una buena organización. Lo mejor es acudir a alguna empresa especializada en organizaciones de eventos, pero hay un detalle que conviene dejar claro. Todas las empresas organizadoras de eventos se van a centrar en el decorado, la carpa y el catering, pero la diferencia entre eventos la marcan los baños. Por muy buen servicio de catering que se contrate, si los baños son una simple caseta de obras el nivel del evento cae en picado. En cambio, si se instalan unos baños portátiles de lujo, con una persona encargada de atender a los clientes y de mantener el aseo en impecables condiciones el evento sube de nivel.

En el mercado aparecen diferentes opciones, pero el baño nunca debe ser una opción. Empresas como Caravan Line tienen años de experiencia montando baños portátiles de lujo para impresionantes eventos con personajes famosos. La confianza depositada en esta empresa no es casualidad. La experiencia debe ser contrastada, montar un evento de estas características fijará en el imaginario colectivo una nueva visión de marca, producto o personaje público, y los detalles cuentan mucho.

El alquiler de baños portátiles de lujo soluciona de forma práctica una parte importante de la organización y permite centrar esfuerzos en organizar el resto. Observado un poco los últimos eventos se puede ver que cada vez es mayor el número de actos importantes en los que la celebración es al aire libre, y el escenario o marco del evento lo pone el entorno.

Un desfile de moda ya no tiene por qué ser en un teatro, hotel etc. de hecho, ya se han realizado actos benéficos, galas y homenajes marcando nuevas tendencias con ubicaciones sorprendentes, que hacen del acto algo inolvidable. Caravan Line se ha encargado de los baños de lujo en lugares tan emblemáticos como la Plaza de España (Sevilla). Cuando se organiza un evento poder elegir la ubicación es la clave que marca la diferencia.

Los eventos han cambiado y, afortunadamente, hay empresas que se han adaptado al cambio con soluciones a medida y eficaces.

