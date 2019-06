Millán Andreu revela su método para hacer crecer un negocio y aumentar las ventas exponencialmente

El próximo 22 y 23 de junio se realizará el Evento Presencial "Clientes desde Cero", donde el especialista Millán Andreu, acompañado de seis ponentes expertos del marketing digital, revelará las claves para conseguir un flujo de clientes recurrentes en tiempo récord La cita es el próximo sábado 22 de junio en las instalaciones del Hotel Nuevo Bostón de Madrid. El evento está dirigido a emprendedores, coaches, terapeutas y profesionales en marketing online que buscan tomar acción para emprender o transformar su negocio.

Mediante su método M.A.F. Millán Andreu revela una innovadora forma de captar, atraer, convertir y vender productos y servicios, incluso High Tickets o de alto valor. Todo ello, para que los emprendedores puedan conseguir un flujo de clientes recurrentes y cualificados en su negocio, todos los meses, con un sistema probado, y ver resultados en 30 días o menos, sin morir en el intento.

El éxito del método M.A.F consiste en combinar estrategias publicitarias con técnicas de marketing y neuromarketing, con ello se logra multiplicar exponencialmente las ventas. Tan solo en el último semestre de 2018, los alumnos y clientes de Andreu, entre ellos Federico Barolin, Ricardo GP, Fabri Orlandi, generaron más de 500,000 euros en ventas.

Además, “Clientes desde Cero” contará con la presencia de seis ponentes de renombre que compartirán su conocimiento y experiencias con los asistentes: Juan Carlos Castro, David Sobrino, Marielys Ávila, Marco Novo, Mario Moraga y Torr.

Los asistentes descubrirán: las mejores técnicas de negociación, utilizadas por los expertos americanos y españoles, para cerrar ventas vía email, WhatsApp o en reuniones one to one; las 3 Claves para tener un sistema infalible de atracción, captación y ventas; la importancia del videomarketing para captar clientes; cómo generar ventas y hacer crecer un canal de Youtube; cómo definir el avatar ideal para vender distintos productos y servicios; y cómo definir un mapa de ruta paso a paso para impulsar un negocio.

Sin duda, este evento es el espacio ideal para compartir y aprender de especialistas del emprendimiento digital; analizar y erradicar aquellos patrones de comportamiento que impiden alcanzar el máximo potencial y adquirir la mentalidad adecuada para hacer crecer un negocio. Los detalles del programa, así como el coste de las entradas pueden consultarse en la página oficial del evento.

Datos de contacto:

Millán Andreu

www.millanandreu.com

https://www.millanandreu.com/evento-presencial-clientes-desde-cero/

WhatsApp: +34 669 99 06 27

Email: millan@millanandreu.com