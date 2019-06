Canel Rolls, de Inversiones Venespor, ya desarrolla el 100% de sus productos en sus cocinas centrales Comunicae

lunes, 17 de junio de 2019, 13:30 h (CET) Esta operativa le permite obtener un margen comercial cercano al 75% Canel Rolls, propiedad del grupo de restauración Inversiones Venespor ha anunciado que ya desarrolla el 100% de sus productos en sus cocinas centrales. Gracias a esta operativa, la compañía genera un margen comercial cercano al 75% tanto para sus establecimientos propios como para los franquiciados.

Este moderno obrador ocupa una superficie total de 600 m2 y está ubicado en la localidad de Alcalá de Henares, Madrid. En él, el grupo ha invertido cerca de 2 M€, “y es el corazón de la empresa, desde donde se ofrece una especialización y una externalización clave para el desarrollo de la cadena,” ha afirmado David Sainz, su expansión manager.

Este servicio de la central, además de orientar la oferta gastronómica de la compañía a las nuevas tendencias del mercado, ayuda al franquiciado a ahorrar en costes de personal y maquinaria ya que su actividad abarca desde la recepción de las materias primas, la elaboración de las mismas, la conservación y el transportes a cada uno de los establecimientos de la cadena.

Canel Rolls se encarga también desde estas instalaciones, de la definición de nuevas líneas de productos y otras innovaciones. El caso más reciente ha sido la introducción de una amplia gama de productos healthy, que complementa la oferta tradicional de la compañía con unos deliciosos Heathy Bowls creados para quienes tienen poco tiempo y no quieren renunciar a una alimentación completa y saludable.

Las cocinas centrales de la compañía están formadas por 3 salas, todas ellas dotadas de control de temperatura para la elaboración y fabricación de sus productos, así como de dos cámaras, una de congelación y otra de refrigeración para la mejor preservación de todos los productos. Además, desde este centro, Canel Rolls gestiona el control de calidad de todos sus productos y la atención directa y personalizada a todas las franquicias de la marca.

Canel Rolls, una compañía del grupo Inversiones Venespor

El grupo de restauración Inversiones Venespor, cuenta en la actualidad con 4 establecimientos de la marca Canel Rolls, (repartidos entre la Comunidad de Madrid y Andalucía), 6 restaurantes operativos bajo la marca La Rollerie y otros dos restaurantes más denominados Roll Station, ubicados en Madrid y Valencia.

En conjunto, un grupo de restauración formado por 12 establecimientos, más de 150 empleados y una previsión de incremento de ventas de 15% durante 2019 en cifras comparables.

El auténtico Cinnamon Roll en España

Canel Rolls, nace en España en 1999 con el respaldo de Inversiones Venespor, un grupo dedicado a la elaboración de productos de alimentación y restauración.

Desde su fundación Canel Rolls comercializa, bajo un sistema mixto de expansión –locales propios y franquiciados- de una línea de producto novedosa y sin competencia en nuestro país. Se trata de un bollo de canela realizado artesanalmente en los obradores de la cadena, y que va cubierto por deliciosos toppings.

Canel Rolls es un modelo de negocio exitoso, que requiere de una inversión que oscila entre los 68.000€ y o 88.000€ dependiendo del formato de Franquicia, con la ventaja de contar con el servicio de “proyecto llave en mano”.

Entre las principales ventajas de la compañía, hay que destacar que es posible abrir un establecimiento Canel Rolls en locales a partir de 15 mt2, y que cuenta con un margen comercial en torno al 75% sobre el valor de venta del producto, una cifra muy por encima de la media del sector.

Canel Rolls ofrece una recuperación de inversión en apenas 16 meses de media. Una franquicia consolidada cuya principal garantía es la amplia experiencia del grupo, sus dos décadas de experiencia en el sector de la hostelería y la restauración, su conocimiento del mercado inmobiliario y su información de primera mano de los mejores locales disponibles, y su intenso plan de formación tanto para el franquiciado como para su equipo.

