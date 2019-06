Más de 150 personas en la inauguración del nuevo centro de CUPA STONE en Sevilla Comunicae

lunes, 17 de junio de 2019, 11:55 h (CET) La empresa se consolida como referente del sector de la piedra natural en España, con un total de nueve puntos de venta en el país. Las nuevas instalaciones, inauguradas el 13 de junio, cuentan con 1.500 m2 dedicados a almacén y exposición interior Más de 150 personas asistieron a la inauguración del nuevo centro de distribución de CUPA STONE en Sevilla, el primero de la empresa en el sur de España. Con esta apertura, la compañía se consolida como referente del sector de la piedra natural en el mercado español, con un total de nueve puntos de venta en el país.

“Acercarse más al cliente”, el objetivo de CUPA STONE Sevilla

En el evento, estuvieron presentes el CEO de CUPA GROUP, Javier Fernández y Guillermo Oviedo, director de los centros de distribución CUPA STONE en España. Durante su intervención, Javier Fernández destacó el crecimiento de CUPA STONE dentro de la estrategia de expansión de CUPA GROUP en España. Por su parte, Guillermo Oviedo resaltó que la apertura de CUPA STONE Sevilla responde a la necesidad de la empresa de “acercarse más al cliente en una zona en la que no teníamos presencia física y en donde estaban demandando nuestras marcas”.

CUPA STONE Sevilla dispone de 1.500 m2 de exposición y venta de piedra natural. Abierto para tanto para el cliente profesional como para el particular, el centro está situado en la localidad de Alcalá de Guadaíra (Parque Empresarial La Red, C/ La Red 35, Nave 1-3, Alcalá de Guadaira 41500, Sevilla), a sólo 15 quilómetros de Sevilla.

Guillermo Oviedo: “Seguimos con nuestro plan de expansión”

El nuevo punto de venta de CUPA STONE pone a disposición de sus clientes una selección de mármoles, granitos, calizas, pizarras o areniscas, sus productos más representativos como los paneles STONEPANEL® y la gama más completa de materiales para encimeras de cocina, formada por las marcas más exclusivas: TERRA (piedra natural premium), SapienStone (gres porcelánico), Guidoni (cuarzos) y Lapitec (piedra sinterizada).

Cinco personas trabajan en CUPA STONE Sevilla, que se une a la red de 21 puntos de venta con los que la compañía ya contaba en España, Portugal y Francia. “Seguimos con nuestro plan de expansión para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y dar a conocer la más amplia gama de productos del mercado”, señaló Guillermo Oviedo durante el evento.

CUPA STONE, referente del sector de la Piedra Natural

CUPA STONE, los expertos en Piedra Natural, comercializa más de 500 referencias de piedras naturales de la más alta calidad procedentes de todo el mundo. Gracias a sus cinco canteras propias, cuenta con productos exclusivos donde controla su extracción, elaboración y comercialización. Con una red de 22 centros de distribución repartidos por Europa, actualmente exporta sus productos a más de 60 países de los cinco continentes, posicionándose como una de las compañías más importantes del sector de la piedra natural en Europa.

