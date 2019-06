La mitad de las pymes están perdiendo el tren de la renovación digital

La consultoría de Nines Arauzo ofrece un estudio gratuito para identificar las carencias tecnológicas de empresas y autónomos En una época dominada por la llamada "transformación digital", la realidad es que la mayoría de las pymes están lejos de hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías.

Según datos del ONTSI, apenas un 51 % de los empleados utilizan ordenadores o dispositivos conectados a Internet en su trabajo; solo un 23,24 % de las empresas emplean algún servicio en la nube; y menos del 12 % han recurrido al Big Data.

Para ayudar a estas pequeñas empresas a empezar a aprovechar las posibilidades de la tecnología, la consultoría Nines Arauzo ofrece un estudio gratuito de “Renovación Digital” que permite detectar y resolver las principales carencias tecnológicas en pymes.

La “Renovación Digital” es un paso previo a la "Transformación Digital" que consiste en implementar las nuevas tecnologías básicas que cualquier empresa, emprendedor o autónomo necesita para poder trabajar de una manera eficaz y productiva:

Una página web o una tienda online

Presencia en redes sociales

Aplicaciones ofimáticas (gestor de correo, procesador de texto, hojas de cálculo, presentaciones, registro jornada laboral, etc.)

Aplicaciones de contabilidad, gestión y análisis de datos

Aplicaciones especializadas (CRM, presupuestos, marketing digital…)

Aplicaciones de comunicación y colaboración (p. ej. Skype) Muchas pequeñas empresas y profesionales son conscientes de la necesidad de este tipo de herramientas, pero no tienen tiempo de buscar e implementar correctamente las aplicaciones que requieren. El servicio de estudio gratuito de “Renovación Digital” que ofrece la consultoría Nines Arauzo está pensado para ayudarles a conocer el estado actual de la tecnología en su negocio, las lagunas existentes y la forma de resolverlas.

Esto permite mejorar la productividad del negocio y dar una mejor imagen frente a los clientes. Tal y como explica Nines Arauzo, fundadora del servicio y consultora con más de 20 años de experiencia en soporte informático para empresas y formación ofimática:

“Un ejemplo muy sencillo es el correo electrónico. Todos los días mandamos emails con presupuestos, de agradecimiento, etc. Según el contenido, cada mensaje será diferente. Pero si ya tenemos una plantilla de email prediseñada, el envío será más sencillo y dará una mejor imagen de nosotros y de nuestra empresa. Debemos partir de que el cliente es lo más importante para el negocio, por lo que todo lo que le llega por nuestra parte debe ofrecer la mejor imagen. Estamos en la era de la información pero también de la imagen”.

Para solicitar el estudio gratuito de “Renovación Digital”, solo es necesario acceder a la página https://ninesarauzo.com/, hacer clic en el botón “Reservar sesión gratuita” e indicar los datos de contacto. Desde la consultoría Nines Arauzo se pondrán en contacto con el cliente para concertar una sesión virtual de 1 hora en la que se analizará la situación de la empresa a nivel tecnológico y ofimático, sin ningún compromiso posterior.

A partir de ese análisis, se puede elaborar un Plan de Renovación Digital que abarca cuatro pilares: presencia web y comunicaciones (página web, redes sociales, correo electrónico, etc.); ofimática (procesadores de texto, hojas de cálculo, etc.); almacenamiento en la nube (Dropbox, copias de seguridad, etc.); productividad y gestión del tiempo (Evernote, aplicaciones de gestión de proyectos, presupuestos, etc.). Este plan se traduce finalmente en un calendario de implementación de las tecnologías que ayudarán a mejorar la productividad, la visibilidad y la imagen de la empresa.

---

Acerca de Nines Arauzo

Nines Arauzo es asesora experta en productividad y eficiencia para pymes y profesionales mediante el uso de las últimas tecnologías. Tras más de 20 años como responsable de soporte informático para empresas e impartiendo clases de ofimática, en 2018 creó su propia consultoría informática para ayudar a las pequeñas empresas, autónomos y emprendedores a implementar la Renovación Digital de sus negocios.

Contacto

Web: https://www.ninesarauzo.com

Email: consultoría@ninesarauzo.com

WhatsApp: 640 70 36 70

Asesoría Informática Nines Araúzo, una emprendedora que ha decidido trabajar en lo que mas le gusta, y compartir todo lo aprendido tanto por la formación como la experiencia.

