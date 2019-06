María Gaspar, la madrina de los olímpicos de matemáticas, premio Smartick a la labor docente Comunicae

viernes, 14 de junio de 2019, 17:34 h (CET) El método para aprender matemáticas online reconoce con este galardón el trabajo de motivación con sus alumnos de esta profesora madrileña, que es además la presidenta del comité organizador de la Olimpiada de Matemáticas. Muchos de los jóvenes a los que María ha dado clase estudian ahora en universidades de prestigio internacional, como Princeton o Cambridge María Gaspar Alonso-Vega, profesora de matemáticas y presidenta del comité organizador de la Olimpiada de Matemáticas en España, recibió ayer el Premio Smartick a la Mejor Historia Docente 2019. Por segundo año consecutivo, Smartick entrega este premio con el objetivo de reconocer el trabajo de aquellos docentes que han logrado sacar lo mejor de cada joven y que han conseguido, gracias a su entrega y dedicación, potenciar el talento de sus alumnos y ayudarlos a conseguir excelentes calificaciones, ganar concursos y optar a becas en las mejores universidades.

María Gaspar es buen ejemplo de ello. Esta profesora es una de las más activas organizadoras de la fase nacional de la Olimpiada de Matemáticas, además de la representante de España en el Comité Internacional, lo que significa que ha estado en el comité organizador de esas pruebas por todo el mundo y ha tenido la oportunidad de ser testigo directo de cómo resuelven problemas las mentes más brillantes de varias generaciones. De ahí que muchos la consideren la madrina de los olímpicos matemáticos de las últimas décadas.

En el acto de entrega del premio, que se celebró ayer en la Facultad de Matemáticas de la UCM, estuvieron presentes algunos de esos olímpicos a los que María motivó y preparó para las pruebas, y que hoy estudian en las más prestigiosas universidades internacionales.

En su inauguración, el decano de la Facultad, Antonio Brú, afirmó que María es la persona más adecuada para recibir el reconocimiento de Smartick por su gran labor divulgadora de las matemáticas en todos los ámbitos.

Ismael Sierra, olímpico español, estudiante del Trinity College en Cambridge (Reino Unido) y voluntario en la organización de la Olimpiada Matemática, quiso acompañar a la galardonada por Smartick en un día tan especial. Le agradeció su trabajo como profesora del proyecto ESTALMAT y su interés en el aprendizaje individualizado de los alumnos. A nivel más personal, reconoció que le había enseñado a esforzarse más en todo y que era "un modelo a seguir en muchos ámbitos no matemáticos".

Por su parte, el vicepresidente de la RSME (Real Sociedad Matemática Española), David Martín, quiso reconocer en público la imprescindible labor de María en las Olimpiadas Matemáticas y en la Sociedad, así como agradecer a Smartick la concesión de este merecido premio.

En representación de sus compañeros, Marco Castrillón, profesor de la Facultad que acogía el acto, reconoció su admiración por la labor de María en todos sus ámbitos, hizo un recorrido por su dilatada carrera profesional y docente y destacó la "pasión de María por las Matemáticas y por sus alumnos".

Por último, la homenajeada María Gaspar expresó su gratitud a Smartick reconociendo que "no hago más que cumplir mi con mi labor" divulgativa y formadora de las matemáticas. Dedicó el premio a sus alumnos, que le ponen muy fácil su trabajo, y agradeció el apoyo de compañeros y amigos presentes en el acto.

Casi 45 años de docencia, tanto en institutos como en la Facultad de Matemáticas de la Complutense, donde es profesora asociada del Departamento de Geometría y Topología desde 1977, avalan un premio más que merecido, con el que Smartick se une al deseo y al objetivo de la ganadora por hacer más visible el papel del alumnado que ha optado por desarrollar al máximo su talento matemático.

En la actualidad, María Gaspar da clases en Bachillerato en el madrileño IES San Mateo, dedica los sábados por la mañana a estimular a los niños y niñas más brillantes en matemáticas de la Comunidad de Madrid, seleccionados por ESTALMAT (proyecto de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con el apoyo de la Facultad de Matemáticas de la UCM); además de formar parte de la organización del Concurso de Primavera de Matemáticas en el que participan cada año más de 50.000 alumnos madrileños.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha pasado por el IES Beatriz Galindo de Madrid y por el IES Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón, trabajado en la Comisión de Servicios de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección del Ministerio de Educación y desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en la citada RSME.

Pero al margen de su frenética actividad como docente, María es una de esas profesoras a la que adoran tanto alumnos como compañeros, no solo por su forma de dar clases y empujar a los jóvenes hacia la excelencia matemática, sino también por su calidad humana.

"Si la demanda de la carrera de Matemáticas es cada vez mayor en España después de unos años de declive, convirtiéndola en el grado con más nota de corte en la actualidad, es sin duda gracias a la labor de profesoras como María, que día a día se esfuerzan por motivar a sus alumnos, dedicando muchas horas, incluso de su tiempo libre y fines de semana, a detectar, apoyar y reforzar la inquietud de esos chicos y chicas que tienen un talento especial para esta materia', señalan los fundadores de Smartick, Javier Arroyo y Daniel González de Vega. 'Nosotros, por nuestra parte, seguiremos poniendo nuestro granito de arena para dar visibilidad a esa labor docente, muchas veces oculta, que consigue poner el foco de atención internacional en los estudiantes españoles de matemáticas".

Los asistentes también tuvieron cariñosas palabras de recuerdo para el ganador de la primera edición del Premio a la Mejor Historia Docente, Joaquín Hernández.

Nota: Para ver el vídeo resumen del acto de entrega del premio celebrado ayer, pinchar en este enlace.

