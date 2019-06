Ayming plantea desarrollar el ecosistema español de las startups Comunicae

viernes, 14 de junio de 2019, 17:01 h (CET) La movilidad aérea sostenible, las barreras son clave para resultar disruptivo en el sector Madrid, 14 de junio de 2019.- SAM 19: Movilidad Aérea Sostenible en España acogió la mesa redonda ‘Innovación en las Start Up SAM: incubación, financiación y gestión jurídica, mercantil y protección de la IP’, en la que participó Ayming, grupo internacional de consultoría en la mejora del rendimiento empresarial. La mesa, moderada por Renata Kubus, gerente ecosistemas de innovación UCM-UNEDAEAC, contó con la presencia de Alfredo Colombano, senior manager en el área de I+D de Ayming; Hugo Calderón, director técnico del área de I+D en Altran Spain y el abogado, José Delgado Larena – Avellaneda del estudio jurídico EJASO.

Uno de los temas que los ponentes han puesto sobre la mesa son los aspectos que habría que mejorar en lo referente al ecosistema de innovación en España. Para ellos, la baja inversión pública que se realiza en España en materia de I+D en comparación con Europa, es uno de los problemas que deberían solucionarse ya que mientras en España apenas se supera el 1% del PIB, en el resto del continente, la inversión se sitúa en el 2,07%. Sin embargo, la falta de ejecución de la partida presupuestaria es otra de las dificultades con las que se encuentra el ecosistema.

En lo referente a la movilidad aérea sostenible se ha valorado muy positivamente las ideas, proyectos y prototipos existentes, aunque en realidad se haya poco hecho, lo que puede implicar que sean otras empresas las que termine desarrollando el proyecto.

Desde el punto de vista legal, se ha destacado la necesidad de que las startups de un sector tan novedoso como el de la aeronáutica actúe de acuerdo a la legalidad a nivel de gestión de la sociedad, permisos, requisitos legales de un producto o componente, así como en la definición de protocolos en materia de protección de activos, patentes incluidas.

Creación de un sandbox para el sector

Durante el debate, los ponentes han coincidido en la necesidad de que haya más espacios aéreos de prueba controlados en la que se pueda testar un vehículo ya que esto permitiría una mayor innovación en el sector. La principal razón es que se generarían pequeños sandbox para probar las características de los vehículos que se diseñan. De este modo, se permitiría estudiar a una autoridad nacional qué tipo de vehículo es y si es posible apelar a alguna medida o algún tipo de modificación de la normativa existente.

Para finalizar la mesa redonda se ha analizado qué deberían hacer las startups que quieran colaborar con las empresas como las participantes en la mesa. Entre los requisitos, los participantes han coincido en destacar la importancia de saber qué es lo que quieren conseguir y la sostenibilidad del proyecto en sí mismo, con independencia del dinero que se vaya a lograr. Además, han recalcado la importancia de dejarse ayudar como una parte fundamental de los ecosistemas. En lo referente a la movilidad aérea, se ha destacado que las barreras pueden ser la clave para ser disruptivos en el sector, todo aquello que permita a una startup o empresa desarrollar soluciones innovadoras en los ámbitos: ámbito operacional (gestión del tráfico aéreo, meteorología, interoperabilidad con aeronaves); espacio aéreo (diseño del espacio aéreo, zonas e infraestructuras, procedimientos); ciclo de desarrollo de vehículos (tipos de vehículos, sistemas de propulsión, baterías, aeronavegabilidad, etc); operación de vehículos y como punto importante la integración en la sociedad de nuevas modalidades de transporte aéreo sostenible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.