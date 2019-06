Sto expone en INTER-NOISE Madrid 2019 su gama de sistemas de acondicionamiento acústico StoSilent Comunicae

viernes, 14 de junio de 2019, 16:17 h (CET) El evento, que reúne a expertos en ingeniería de control del ruido de todo el mundo, tendrá lugar del 16 al 19 de junio en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Gracias a las soluciones StoSilent que presentará Sto, es posible optimizar la acústica de cualquier recinto, adaptándose a sus características constructivas y usos, y sin afectar al diseño Sto, empresa especializada en la elaboración de elementos y soluciones constructivas, participará en el 48° Congreso y Exposición Internacional sobre Ingeniería de Control de Ruido (INTER-NOISE). Durante los días 16-19 de junio de 2019, la compañía alemana mostrará en la Zona de Exposición del Palacio Municipal de Congresos de Madrid IFEMA su gama de sistemas de acondicionamiento acústico StoSilent.

La preocupación por solucionar el problema del ruido en espacios interiores, contribuyendo al confort de los usuarios y sin afectar al diseño, es cada vez mayor. Para controlar la acústica, el primer paso estará en entender que hay diferentes factores que la condicionan: la composición de los suelos, paredes y techos, el clima interior del recinto, el tipo de mobiliario, el número de personas… Por ello, las soluciones acústicas en la arquitectura en función de la utilidad que se vaya a dar a un espacio están empezando a tomar forma y a consolidarse como uno de los pilares del futuro. En el stand número 11, ubicado en el Nivel 3, Sto demostrará cómo afrontar este problema a través de sus productos.

"Aunque existen distintas opciones de acondicionamiento acústico, es fundamental conocer previamente las características constructivas del recinto y el uso del espacio: aula, restaurante, auditorio, sala de máquinas, oficinas de planta abierta, etc. Cada uno de estos ambientes requerirá un diseño y unas características especiales que absorban, reflejen o potencien el sonido. En INTER-NOISE mostraremos algunas de nuestras soluciones en este sentido", explica Javier Álvarez, responsable del área de acústica de Sto Ibérica.

Organizado por la Sociedad Española de Acústica (SEA), en nombre del Instituto Internacional de Ingeniería de Control de Ruido (I-INCE), el Congreso y Exposición Internacional sobre Ingeniería de Control de Ruido es la reunión de expertos más grande del mundo. Con casi medio siglo de trayectoria, este encuentro se celebra, tras varios años, en Madrid, donde permitirá a las empresas e instituciones del sector mostrar lo último en tecnología y servicios en las áreas de control de ruido, acústica y campos relevantes. Para esta edición se prevé una asistencia de más de 1.000 expertos.

StoSilent Distance, StoSilent Direct, StoSilent Compact y StoSilent Modular

Gracias sus décadas de investigación, a la experiencia adquirida en los numerosos proyectos ejecutados con éxito y a la colaboración con arquitectos y expertos, Sto garantiza, a través de las soluciones StoSilent, la optimización de la acústica de cualquier recinto, independientemente de sus singularidades, ofreciendo también toda la libertad creativa que un arquitecto exigente desea para su trabajo. Los cuatro sistemas que presentará en INTER-NOISE son los siguientes:

StoSilent Distance. Se pueden instalar como techo suspendido o como revestimiento para paredes con cavidad. La subestructura está compuesta por perfiles metálicos y el panel acústico está hecho de granulado de vidrio expandido. Este material presenta las siguientes ventajas: es ligero, absorbe el sonido y, al mismo tiempo, se puede adaptar a cualquier forma de recinto creando una superficie homogénea y sin juntas.

StoSilent Direct. La base de este sistema para superficies de gran tamaño es una estructura tipo sándwich de granulado de vidrio expandido y lana mineral con excelentes propiedades de amortiguación del sonido. Puesto que no necesita ninguna subestructura, este sistema reduce la altura de la sala lo mínimo imprescindible.

StoSilent Compact. Con esta solución se pueden realizar con rapidez superficies homogéneas, sin juntas. Los dos sistemas de enlucido, StoSilent Compact Miral y StoSilent Compact Sil, son los componentes absorbentes perfectos para superficies curvas multidimensionales. De este modo, la altura del recinto apenas se reduce, por lo que está especialmente indicado para techos bajos.

StoSilent Modular. Está disponible en tres materiales diferentes: fibra de PET, granulado de vidrio expandido y fibra de poliéster. Estos materiales poseen propiedades especiales que presentan una elevada absorción del sonido y, por tanto, favorecen una buena acústica de recintos. Están disponibles de forma rectangular, curvada o libre. Las islas flotantes se pueden adaptar a cualquier necesidad constructiva.

