El posicionamiento SEO representa la mejor inversión para las empresas, según Onlinevalles.com

viernes, 14 de junio de 2019, 15:57 h (CET) El posicionamiento web SEO es una de las principales inversiones para las empresas y para los profesionales autónomos, que encuentran en él la mejor manera de posicionarse en los buscadores, según afirma la empresa OnlineValles.com, expertos en posicionamiento SEO (Search Engine Optimization), marketing digital y diseño web Internet se ha transformado en el canal de negocios más potente del mercado, en el que pueden encontrarse todo tipo de productos y servicios, pero en el que es verdaderamente difícil destacarse de la competencia. Por ello, desde Onlinevalles.com desvelan que una de las apuestas seguras para cualquier e-commerce es invertir en posicionamiento SEO, ya que representa una de las herramientas de marketing digital más potentes que existen. Onlinevalles.com destaca que el posicionamiento orgánico representa la clave del éxito para cualquier empresa que quiera triunfar en Internet.

El SEO consiste en optimizar los motores de búsqueda con el fin de mejorar la visibilidad de una marca, para que consiga escalar posiciones en los buscadores. A diferencia del SEM, el posicionamiento SEO busca posicionarse de forma orgánica, es decir, utilizar un conjunto de técnicas de no pago para posicionarse en las primeras entradas de los buscadores de una forma natural. El SEO trabaja para crear contenido de calidad, es decir, con información actualizada, contrastada y creativa. También se preocupa de cuidar la navegación del sitio web, para que ofrezca una buena experiencia al usuario mediante una imagen atractiva, diáfana y accesible y pone en marcha una buena y potente estrategia de linkbuilding, colocando enlaces internos a otras partes del propio blog de la marca o bien publicando contenidos en otras páginas web, con enlaces externos hacia la página web de la marca.

Según afirma Onlinevalles.com, el posicionamiento natural tiene muchas ventajas para cualquier empresa porque los usuarios que visitan el web site son más numerosos, estables y fieles. Con el posicionamiento natural u orgánico se consigue más prestigio y credibilidad digital y, además, se ahorran costes porque es un canal de promoción que no necesita contratar publicidad. A diferencia del SEM, el posicionamiento SEO mantiene las posiciones alcanzadas en buscadores a lo largo del tiempo porque no dependen de la contratación de un anuncio.

El diseño web también representa un requisito indispensable para cualquier PYME, según asegura Onlinevalles.com, ya que es la carta de presentación de la empresa en el que muestra su filosofía, valores, colores corporativos, el tipo de lenguaje utiliza, etc.

Onlinevalles.com, como expertos en marketing digital, asegura que el marketing digital no puede olvidar nunca el tráfico social, es decir, las visitas que se recogen de la promoción de la marca en redes sociales. Es necesario contar con una estrategia de contenido y también de publicaciones que esten muy bien diseñadas, para invertir todos los recursos necesarios en ello, consiguiendo que el rendimiento del e-commerce sea lo más óptimo posible.

