Día Mundial de la Tapa: la tortilla de patatas, la preferida Tres de cada cinco españoles la prefiere con cebolla Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 14 de junio de 2019, 15:48 h (CET) Que España es un país de bares y que la gastronomía es una de nuestras mejores virtudes es una realidad sobradamente conocida en todo el mundo. Sin embargo, existe algo que nos gusta en especial a los españoles: salir de tapas. Una costumbre que conmemoramos este mismo fin de semana con el Día Mundial de la Tapa y que Acierto.com ha aprovechado para analizar cuáles son nuestras favoritas.



Para empezar, los datos revelan una cifra llamativa: que gastamos hasta 1.900 euros de media en bares y restaurantes. No es de extrañar si tenemos en cuenta la ingente cantidad de bares de nuestro país: hasta 260.000 ( tocamos a uno por cada 175 personas); y que nos sitúa a la cabeza de los países con mayor densidad de establecimientos de este tipo del mundo.



Salir de tapas, la mejor opción

Dadas las cifras, no es de extrañar que nos guste tapear. Sin embargo, lo preferimos frente a otras alternativas gastronómicas como ir a un restaurante convencional, pedir comida o recurrir al fast food. En concreto, más de la mitad de los españoles se inclinan por esta opción. El porcentaje asciende al 70% si están de vacaciones.



Otro dato interesante que revela el estudio es que nos gusta salir más de tapas por la noche y durante los fines de semana; (casi 9 de cada 10 lo hace así) y que nos tomamos entre dos y cinco por barba. Lo mejor es que, gracias a su origen (tapar el vaso) son muchos los establecimientos las que las ponen de forma gratuita: casi 3 de cada 5 bares, de hecho. Algo importante hasta para el 53%: que pongan buenas tapas. Otra de las cuestiones valoradas son la amabilidad de los camareros y la calidad de la cerveza.



Nuestras tapas preferidas

Pero, ¿qué comemos cuando salimos de tapas? Tal y como indicábamos, la tapa preferida es el pincho de tortilla. Sin embargo, no es lo único que nos gusta picar, sino que también nos encantan las patatas bravas, el jamón serrano, las croquetas y la ensaladilla rusa (por orden de preferencia). No faltan el pulpo, los calamares a la romana, los tigres y el queso manchego. Unas tapas que, por cierto, en 7 de cada 10 ocasiones vienen acompañadas de una caña. El 26% opta por tomarse un vino y el resto elige otras bebidas.



En cualquier caso, no nos sorprende que el pincho de tortilla sea nuestra tapa preferida pues justamente la tortilla es la comida favorita de los españoles. La eligen el 47,5%. Le siguen de cerca la paella (27,8%), el cocido madrileño (10,7%), el gazpacho andaluz (7,8%) y otros como las lentejas (6,1%).



Con o sin cebolla

Llegados a este punto surge el eterno debate: ¿tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?. Según los datos del comparador Acierto, casi el 60% de los participantes del estudio escogió esta segunda –con cebolla–, mientras que el 20,2% se inclinó por esta segunda opción. El 20% afirmó que le gustaban ambas, y el 0,7 que ninguna de las dos.



Más allá de las tapas

Para acabar, salir de tapas no es lo único que nos gusta hacer, sino que las opciones gourmet están viviendo un momento dulce, e incluso la comida a domicilio. Tal es así, que hasta el 42% de los encuestados afirmó haber acudido a un restaurante de comida de autor y hasta 2 de cada 5 de quien lo había hecho repetía con cierta regularidad.



También viajamos para comer bien: hasta 3 de cada 4 lo hacemos para disfrutar de la gastronomía de otros lugares de la península; de hecho este constituye un factor decisivo a la hora de viajar y disfrutar de las diferentes propuestas del destino vacacional. Asimismo, el gasto en turismo gastronómico se ha disparado un 17% respecto del año pasado. Y se estima que los turistas -nacionales e internacionales- que buscan experiencias gastronómicas se dejan más de 12.000 millones de euros al año. Las comunidades autónomas más visitadas con tal fin son Andalucía, Galicia, País Vasco y Asturias.



Este tipo de escapadas, además, suelen planificarse con antelación. Un punto en el que resulta interesante contratar un seguro de cancelación de viaje que se haga cargo de cualquier imprevisto que pueda producirse. “Estas pólizas suelen cubrir desde el alojamiento, hasta el transporte, el alquiler de vehículos, las entradas a espectáculos, las excursiones programadas y rutas, y hasta los gastos que pudieran derivarse de cancelar una reserva en un restaurante gourmet”, comenta Carlos Brüggemann, cofundador de Acierto.com.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El mejor lugar para aprender inglés en Barcelona SpeakYourMind es una escuela que ha destacado por la forma en la que imparten los conocimientos a sus estudiantes y por enfocarse en que realmente entiendan y aprendan el idioma ¿Cómo conseguir que los niños hagan un buen uso de Internet también en verano? El 90% de los menores de 10 años tiene acceso a Internet Los robos a futbolistas se disparan: las mansiones más caras y cómo protegerlas Los robos con fuerza en domicilios han aumentado un 20% durante el último año Consigue tu visado de turista de la forma más fácil y sencilla: por internet Se acabó eso de desplazarse incontables kilómetros para obtener este documento oficial Save the Children considera la detención en los CIE de menores una violación de sus derechos Save the Children lleva a cabo proyectos de intervención con menores migrantes recién llegados a España en Melilla y en Andalucía occidenta