United Way: Más de 100 estudiantes presentan sus soluciones a desafíos sociales a través del emprendimiento en el cierre de DesafíoPRO Comunicae

viernes, 14 de junio de 2019, 13:09 h (CET) United Way, Punto JES y Lilly unen esfuerzos para prevenir el abandono escolar a través del voluntariado. Los alumnos, agrupados en 22 equipos, han participado en el proyecto DesafíoPRO, para la prevención del abandono escolar a través del emprendimiento La iniciativa para combatir el abandono escolar a través del emprendimiento, “DesafíoPRO”, ha celebrado su cierre con una feria de proyectos en la que han participado 117 alumnos del Instituto Severo Ochoa de Alcobendas. La Fundación United Way España, la asociación Punto JES y la farmacéutica Lilly han unido esfuerzos durante los últimos cinco meses, para que los jóvenes descubrieran cómo las ideas pueden convertirse en realidad, gracias a una buena formación y al trabajo en equipo.

Los alumnos, agrupados en unos 20 equipos y con la ayuda de los voluntarios de Lilly, identificaron una problemática social e intentaron darle una respuesta a través de metodologías utilizadas en el emprendimiento social. Así, los jóvenes han trabajado en proyectos para educar en el respeto a la diversidad, promover acciones educativas para la prevención del acoso sexual, reducir la violencia o concienciar sobre problemas como la depresión, entre otros.

“Este proyecto busca responder a las inquietudes de los jóvenes a través de herramientas como el emprendimiento para que sean más conscientes de sus aptitudes y descubran salidas profesionales que les motiven a seguir formándose”, ha destacado Marina Fuentes, CEO de United Way en España. “Estamos muy contentos con la participación, tanto de los alumnos, como de los voluntarios de Lilly, que se han implicado de lleno”, ha añadido.

El evento de cierre de DesafíoPRO ha tenido lugar en las instalaciones de Lilly, donde los 32 voluntarios de la compañía farmacéutica, que han acompañado a los jóvenes durante el desarrollo de sus proyectos, han podido ver el resultado final de las iniciativas planteadas por los alumnos. Todas ellas han sido presentadas en un formato ‘elevator pitch’ donde han tenido que sintetizar los aspectos claves de los proyectos para intentar convencer al resto de empleados de Lilly que se han convertido en “inversores ficticios”.

El evento ha terminado con la presentación de seis proyectos destacados y el discurso de una alumna que ha destacado los principales aprendizajes obtenidos a lo largo de DesafíoPRO. “En el colegio hacemos muchos trabajos en grupo, pero aquí nos sentimos diferentes porque tratamos problemas del mundo”, ha asegurado una de las jovenes. “Nos ha permitido conocernos a la hora de trabajar y descubrir nuestras capacidades. Esto no acaba aquí, este es nuestro mundo y tenemos el deber de aportar nuestro granito de arena”, ha finalizado.

Por su parte, Nabil Daoud, presidente de Lilly España, ha explicado cómo, a pequeña escala, DesafíoPRO puede compararse con la forma de trabajar en una empresa. “Es muy importante que en una corporación haya diversidad de perfiles y que éstos trabajen en equipo para conseguir una meta”, ha afirmado apelando al objetivo principal del proyecto. Además, Daoud ha querido aconsejar a los jóvenes que no abandonen su formación para que puedan alcanzar sus metas profesionales y personales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La hostelería necesita soluciones en maquinaria de hostelería y frío industrial como Friogaf.com 'Las actas de liquidación de las horas extraordinarias serán muy importantes', según Mario Gil MIDE, la iniciativa del MIT en Madrid, celebra su primer bootcamp internacional en la capital Ayming plantea desarrollar el ecosistema español de las startups Revolution Banking cierra su 4ª edición con éxito de asistencia