Spanish Open 2019, un día para la historia

viernes, 14 de junio de 2019, 12:42 h (CET) Dos jornadas, tres eventos, cientos de competidores y miles de asistentes llenaron de gloria al campeonato El pabellón Can Vinader fue nuevamente el lugar de encuentro de cerca de 800 competidores en varias categorías de contacto y demostraciones marciales y más de 3.000 asistentes aproximados que fueron pasando a lo largo del día por el pabellón.

Como cada año, el campeonato estuvo dividido en dos jornadas: la primera en la mañana con las competencias infantiles en las categorías de Formas Musicales, con Armas y Manos vacías, No Contact y Semi Contact.

En la segunda jornada de la tarde, los adultos combatieron en las categorías de Semi Contact, Light Contact, Light Contact No, Full Contact y Kick Boxing. Esta jornada estuvo llena de triunfos y derrotas que marcaron un antes y un después para muchos competidores que con su esfuerzo lograron su objetivo y quienes no lo hicieron, es un motivo más para trabajar por ellos.

Este año WAMAI estrenó un nuevo mega evento al final de la segunda jornada, la 3 STYLE FIGHT, un combate de talla internacional en un ring especial donde dos competidores, uno de Estados Unidos y otro de España, se enfrentaron por la gloria en tres modalidades: Full Contact, K1 y Sumisión, teniendo como vencedor al luchador Albert Campos de MUGENDO y dejando al competidor americano Israel Galván de PANKRATION, en segundo lugar pero con un mensaje de revancha para enfrentarse nuevamente en suelo estadounidense.

La organización oficial de la competición corrió a cargo de la federación WAMAI (World Amateur Martial Arts International) una de las más reconocidas a nivel mundial en la promoción de valores morales, sociales y físicos a través de este sector deportivo.

El público ovacionó la calidad de las peleas, la organización y el desempeño profesional de cada uno de los competidores, una vez más queda demostrado que el trabajo continuo en equipo, la disciplina y la seguridad en si mismos, hacen de cada uno de los competidores, personas capaces de romper cualquier limite que se impongan.

WAMAI agradece al Ayuntamiento de Castelldefels, principalmente a la alcaldesa María Miranda Cuervas por su empeño en promover el deporte en la ciudad y al concejal-delegado de Deportes, Juventud y Mayores, Fernando Cerpa Fernández, quien les acompañó en gran parte del evento y fue testigo del trabajo que la federación hace cada año en lograr un campeonato de altura.

La federación y sus organizadores, extienden su agradecimiento a todos los asistentes, competidores, patrocinadores y colaboradores, por el gran trabajo que hicieron en llevar a lo alto este gran campeonato.

