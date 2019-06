Según Neohouss, los altavoces inteligentes son la puerta a las "smart houses" Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 18:28 h (CET) Los altavoces inteligentes son unos de los dispositivos que sirven como puerta para las casas inteligentes. El interés patente de grandes empresas como Google y Amazon en potenciar ventas estos años, es la puerta para una enorme cantidad de dispositivos que llegarán La domótica se refiere a sistemas inteligentes que brindan una automatizada y eficiente gestión de la seguridad, energía, iluminación, comunicación, entre otros, en el hogar; los cuales pueden estar integrados entre sí a través de un cableado o de forma inalámbrica, haciendo del espacio un sitio mucho más placentero y autónomo como cuentan portales especializados como Neohouss.

Estos sistemas se pueden establecer entorno a cinco aspectos dentro de las edificaciones:

Ahorro energético: gestión eléctrica, climatización, etc.

Confort: iluminación, gestión multimedia, control vía internet, etc.

Seguridad: alarmas de intrusión, detectores de incendio, acceso a cámaras IP, entre otros.

Comunicaciones: teleasistencia, videoporteros, telemantenimiento, etc.

Accesibilidad: programación de ambientes, aplicaciones o instalaciones a control remoto, entre otros orientados a personas con discapacidad. Altavoces inteligentes, el corazón del sistema domótico

Son dispositivos prácticos, novedosos, que dentro del sistema domótico tienen una gran importancia, debido a que son equipos dispuestos en el sistema para escucharte y brindar una respuesta de acuerdo a los requerimientos de cada uno, es decir, dotados de inteligencia artificial e inalámbricos.

Emiten todo tipo de sonidos, pero lo más increíble es que responden a cualquier ayuda que necesites o simplemente cumple la función que se le ordene. Tienen la capacidad de aprender del ambiente donde se encuentre, el centro de su funcionamiento se debe al asistente virtual que posea (Siri, Alexa, etc.), además de ser capaces de interpretar lo que escucha y brindarte una respuesta adecuada al respecto, natural y coherente.

Se utilizan comúnmente para: escuchar música, obtener información meteorológica, noticias, consultar la hora, controlar otros dispositivos en el sistema, entre otros y juegan un papel muy importante dentro del hogar, ya que por lo general se encuentran encendidos de forma constante y vinculados a un micrófono. Es aconsejable que al momento de adquirir se comprueben las condiciones de privacidad que brinda el fabricante, para evitar malos ratos posteriormente con respecto al tratamiento de los datos que recibe constantemente de la intimidad del hogar.

Existen muchas empresas que fabrican y distribuyen estos gadgets, pero las pioneras en este sentido han sido Amazon y Google, los cuales han desarrollado Amazon Echo y Google Home respectivamente.

Desde el año 2015, Amazon Echo, con su asistente virtual Amazon Alexa, pionero en el mercado, fue el primer dispositivo de este tipo, y comenzó a dejar atrás el mando de actividades a través de teclados o tableros de control, cambiándolo por el innovador control a través de la voz. Por su parte Google Home, que utiliza el asistente virtual Google Assistant, también recibe instrucciones para las cuales siempre se ha de comenzar con la frase “Ok Google” y se ha convertido en tendencia al lado de Amazon en la venta de estos equipos, aunque la forma de usarlo se ha considerado un poco inconveniente precisamente por la frase de mando, la que resulta algo tediosa para entablar conversaciones fluidas.

Los asistentes virtuales permiten a las personas entablar una conversación con el dispositivo, tal como si se estuviese entablando una conversación con una persona. Por esta razón Amazon y Google han liderado en los últimos años la venta de estos dispositivos, ya que además todas las ventajas y funciones que brindan, pueden conectarse con gran cantidad de dispositivos dentro del sistema domótico.

Otros equipos que se pueden utilizar en un hogar domótico

Existen muchos otros aparatos que pueden formar parte de los sistemas inteligentes para el hogar, su instalación dependerá de la finalidad o el uso que se le quiera dar. Entre los más comunes en las viviendas para mejorar las condiciones de confort y seguridad están:

Termostatos inteligentes – con las funcionalidades de un termostato normal, solo que puede activarse por Wi-Fi, con un detector de movimiento, e inclusive por vía remota estando fuera del hogar.

Cerraduras digitales – pueden funcionar por Wi-Fi o Bluetooth, estas pueden enviar una foto de la persona que esté esperando en la puerta y se le puede dar acceso al hogar aun cuando nadie se encuentre en él ya que llevan videocámaras. Hay una gran cantidad de modelos de cerraduras electrónicas en el mercado y aunque hoy es raro verlas, cada vez se venden más., no hay duda que le dejarse las llaves en casa tiene fecha de caducidad.

Grifos inteligentes – capaces de identificar a la persona frente así y adecuar la temperatura del agua a las preferencias del usuario. Además pueden controlar el gasto de agua.

Enchufes inteligentes – permiten controlar los aparatos desde el teléfono móvil o incluso de forma remota sin estar en el hogar, dando la oportunidad de encender o apagar los equipos del hogar.

Bombillas inteligentes – las cuales puedes igual manejar con el teléfono móvil, además también se les puede programar ciclos de luz, ir atenuándola lentamente, entre otras alternativas. Si de dispositivos inteligentes se trata, los altavoces son unos de los hardwares más importantes en el proceso de automatización de una vivienda, uno de los accesorios que aplica la domótica dentro del conjunto de tecnologías orientadas a mejorar el estilo de vida de las personas. Con lo que esto es un inicio, pero poco se irán viendo muchos más de estos dispositivos en cada casa, el futuro inteligente está llegando ya.

