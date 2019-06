La BGSE reúne en Barcelona a los líderes mundiales de la investigación económica Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 17:23 h (CET) 680 investigadores de más de 300 universidades e instituciones de todo el mundo reflexionan estos días en Barcelona sobre el futuro de la investigación económica Desde el lunes y hasta el viernes 20 de junio, un total de 680 economistas de referencia de todo el mundo están en Barcelona para participar en el séptimo Summer Forum de la Barcelona Graduate School of Economics, el evento más ambicioso que se celebra anualmente en la ciudad sobre economía de frontera.

El Summer Forum consiste en dos semanas de workshops protagonizados por los economistas de referencia de más de 300 universidades, bancos centrales y organizaciones internacionales tales como la London School of Economics, el MIT, universidades como Columbia, Princeton, Stanford, Yale, Harvard u Oxford y miembros del Banco Mundial o el Banco central Europeo, entre otros.

De entre los economistas que participan en el Summer Forum destacan el profesor del MIT Abhijit Banerjee, que hablará sobre la humanización de la red económica, el economista de la Universidad de Princeton Gene Grossman, que tratará el tema de la guerra comercial de EE.UU. en la conferencia "Identity Politics and Trade Policy", el argentino Juan Pablo Nicolini de la Reserva Federal de Minneapolis que hablará del "Riesgo de dejar el euro", o el catalán Jordi Galí que hablará del tipo de cambio en el marco del workshop sobre expectativas en macroeconomía.

Uno de los talleres que ha generado más interés es el "Forecasting Political and Economic Crisis" sobre la predicción de las crisis económicas y políticas, que tendrá lugar los días 17 y 18 de junio y donde participarán representantes del Banco Mundial, de la London School of Economics, de las universidades de Uppsala y Princeton y también de los bancos de Inglaterra y de España, entre otros.

En total se impartirán casi cuatrocientas conferencias sobre teoría económica, macroeconomía, ciencia de datos, política monetaria y política económica en general. Se trata de una oportunidad única para los investigadores de todo el mundo de escuchar de primera mano los máximos expertos en investigación económica de cada uno de estos ámbitos.

El Summer Forum tiene lugar en la sede de la Universidad Pompeu Fabra de la calle Balmes de Barcelona. Se puede consultar toda la información en la web barcelonagse.eu

La Barcelona Graduate School of Economics

La Barcelona Graduate School of Economics nació en el año 2006 bajo la batuta del economista Andreu Mas-Colell con el objetivo de aglutinar la investigación económica de frontera establecida en Barcelona y con la voluntad de competir con las grandes instituciones de prestigio internacional en investigación económica. Ofrece 3 Masters con 7 programas especializados, una escuela de verano de referencia y varias sesiones de formación continua durante todo el año.

Cuenta con un equipo de investigadores entre los que hay 26 que han obtenido fondos de investigación provenientes de la Unión Europea otorgados por el European Research Council (ERC) y con un Consejo Científico formado por 30 economistas de prestigio de todo el mundo, 11 de los cuales son premios Nobel de Economía. La Escuela tiene su sede en dos campus: el Campus Ciutadella de la UPF y el Campus de la UAB en Bellaterra y está dirigida por la economista Teresa Garcia-Milà.

Según el ranking internacional de RePEc (Research Papers in Economics), la Barcelona GSE es la primera institución de investigación en España, la décima de Europa y está entre las veinte primeras del mundo, y ha recibido dos veces consecutivas la distinción de Centro de Excelencia en investigación Severo Ochoa otorgada por el Ministerio de Economía español.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Según Neohouss, los altavoces inteligentes son la puerta a las "smart houses" Umaicha, pionero de las infusiones de té sin azúcar, presenta su nueva gama BIO Loro Parque acoge la reunión anual de la Sociedad Española de Anatomía Patológica Veterinaria Storyous analiza las nueva formas de remuneración en hostelería Cuándo empiezan a colorear los niños, según Mapanda