Bodega Garcigrande destaca con los vinos de Rueda Garcigrande, Anier y 12 Linajes

La bodega más pequeña del grupo Hispanobodegas tiene nombre noble: Garcigrande. Una grandeza que le lleva a elaborar los mejores vinos que la variedad Verdejo da en la Denominación de Origen Rueda, como son Garcigrande, Anier y 12 Linajes GarciGrande define el trabajo de elaborar vinos como: movimiento 365, no se puede parar. El vino es una materia viva que evoluciona constantemente, lo que conlleva estar en alerta y aprendiendo durante todo el año. Es más, no hay un año ni una vendimia igual. Algo con lo que predica la bodega es que el vino se hace en el campo y para ello se supervisa cada parcela, que posteriormente dará esa uva que entrará en la bodega debidamente seleccionada. La variedad reina de la D.O. es la Verdejo, cuya manera de expresarse y evolucionar es única en esta zona. Su acidez, el amargor, los toques afrutados y su aroma son totalmente característicos de Rueda gracias a dos factores:

1. Climatología: inviernos fríos y largos, primaveras cortas con alguna helada, veranos calurosos, incluso la diferencia de temperatura entre el día y la noche hace visible el gran secreto de esta uva. El equilibrio entre el azúcar que gana con el sol y la acidez que no pierde por las noches frescas.

2. El suelo cascajoso: donde están plantados los mejores viñedos de la bodega.

Bodegas GarciGrande son de esas bodegas que tiene “Don” y “Alma”. Las pequeñas dimensiones de la bodega no están reñidas con la tecnología y la calidad. El acero inoxidable, capaz de proteger los encantos primarios de la uva, está presente en la bodega con distintos tamaños para poder trabajar por parcelas y calidades para elaborar los mejores vinos de verdejo. Con una producción de apenas 300000 botellas, la bodega puede presumir de pocas referencias pero con la suficiente personalidad y calidad para extraer la personalidad escondida de la variedad reina. El toque de madera se reserva para el vino de edición limitada “Anier”, el más especial en cuanto a su elaboración y selección para que los vinos bien hechos sean una realidad. La bodega, fiel referencia de los vinos de la D.O. Rueda y apasionada defensora de los valores del terruño y de la tipicidad de la variedad verdejo, Bodegas GarciGrande elabora vinos “marca de la casa”: intensos, plenos de aromas frutales, untuosos y persistentes como el 12 Linajes o Garcigrande.