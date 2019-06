Verificar la seguridad de los andamios es primordial al adquirir un andamio, segÃºn Termiser

Verificar la seguridad de los andamios es primordial al adquirir un andamio, según Termiser Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 16:45 h (CET) En estructuras de trabajos en altura como los andamios es fundamental verificar la seguridad de sus componentes en busca de un desempeño de las tareas sin ningún contratiempo posible, según apunta Termiser Los andamios y las demás soluciones para trabajos en altura, como las plataformas elevadoras, son mecanismos sobre los que los trabajadores deben desarrollar su labor con todas las precauciones necesarias para que no se produzca ningún incidente.

La seguridad es un aspecto que ha de cuidarse en todos los aspectos de la vida, por lo que en los trabajos en altura se trata de un elemento primordial para garantizar la integridad de los trabajadores o de terceras personas que puedan sufrir los efectos de algún percance en el entorno laboral.

Los andamios y plataformas presentes en el catálogo de Termiser pasan un proceso previo en el que se constata que cumple con todas las garantías de seguridad para su empleo en trabajos en altura, sin riesgo de desprendimientos ni de caídas de personal.

Este es un procedimiento anterior a la selección de la estructura en la oferta de los proveedores, pero los usuarios de los andamios también tienen que procurar las medidas más eficaces para la seguridad de todos los actores en el entorno laboral. Es fundamental, en este sentido, asegurar la estabilidad de la estructura antes de su uso.

Medidas de seguridad a tomar en el montaje y desmontaje de los andamios

Algunas de las medidas que se deben tomar para este fin son las siguientes:

Cerciorarse de que el andamio está estabilizado, sin posibilidad de sufrir movimientos indeseables.

En terrenos inclinados, emplear tacos o porciones de tablón.

Las plataformas deben tener un mínimo de 60 cm de anchura y estar firmemente apoyadas.

En trabajos superiores a los 2 metros de altura, deben existir barandillas perimetrales con pasamanos, barra o listón intermedio.

Comprobar que los componentes del andamio carezcan de defectos a la vista.

No arrojar escombros directamente, sino usar trompas o hacer una descarga planta por planta.

No se debe correr en los andamios.

Se debe comprobar que el andamio soporta cuatro veces la carga máxima prevista.

Se debe acotar la zona inferior a aquella en la que se desempeña el trabajo, incluso con la presencia de un vigilante.

Aquellos empleados deberán haber superado su correspondiente reconocimiento médico, con un certificado de aptitud válido. Termiser es un proveedor de andamios y plataformas de altura referente en este mercado, con muchos años de experiencia abasteciendo a numerosos clientes con los mejores productos para llevar a cabo su cometido a diferentes alturas con la máxima seguridad.

