La Catedral de Pamplona, pionera en España al incorporar el latín en su información al público Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 15:35 h (CET) De momento, el idioma de la Iglesia ya se recoge en el nuevo folleto desplegable donde aparece toda la información de la seo pamplonesa, y el latín se incorporará a la nueva web que estará disponible a principios de verano, siendo progresivamente utilizada en la información al público La Catedral de Pamplona ha apostado fuerte por el idioma de la Iglesia, y es la única catedral en España que incorpora el latín en su información al público, contando con un folleto desplegable de mano en cinco idiomas: español, euskera, inglés, francés y ahora en latín.

Así, de momento, el idioma de la Iglesia ya se recoge en el nuevo folleto desplegable donde aparece de un vistazo toda la información de la seo pamplonesa, y el latín se incorporará a la nueva web que estará disponible a principios de verano, siendo progresivamente utilizada en la información al público.

La apuesta no se queda aquí, ya que la Catedral de Pamplona tiene más proyectos en un futuro cercano donde el latín va a tener un protagonismo total, abriéndose con ello además un nuevo horizonte para que los estudiantes de latín puedan practicarlo en una visita a las estancias catedralicias en Pamplona-Iruña.

Y es que el idioma oficial de la Iglesia está resurgiendo con fuerza, tanto a nivel religioso como social, y en países cercanos geográficamente como Francia e Italia.

La Santa Sede ha empezado esta misma semana a emitir un informativo en latín a través de la Radio Vaticana, que consiste en un resumen de cinco minutos de las noticias en el idioma oficial de la Iglesia Católica Romana, seguido de un programa más extenso sobre el idioma latino.

La Catedral de Pamplona, en innovación constante

La Catedral de Pamplona constituye uno de los conjuntos catedralicios mejor conservados de Europa, y está situado en pleno Camino de Santiago, junto con el atractivo que ya de por si tiene estar ubicada en la ciudad que acoge unas fiestas de renombre mundial como es San Fermín.

En 2012 inauguró el Museo Catedral y Occidens una innovadora muestra que se desarrolla a lo largo de 4.500 m2 distribuidos en 12 salas y explica la historia de Occidente desde otra perspectiva, integrando en su contenido expositivos las nuevas tecnologías. Abarca desde la Edad Antigua hasta la modernidad, pasando revista a los principales hitos que han configurado los valores que hoy las sociedades europeas consideran comunes, democracia, estado de derecho, libertad de conciencia, derechos humanos etc.

Además, la Catedral de Pamplona terminó en 2012 la restauración de la fachada diseñada en el siglo XIX por el arquitecto Ventura Rodríguez después de cinco años de trabajos. En ese periodo se procedió también a la restauración del conjunto de campanas de la catedral, donde sobresale la campana María con sus cerca de 12 toneladas de peso, que la convierten en la mayor en uso en España y que puede ser visitada.

Las obras de restauración de la fachada permitieron ganar un nuevo espacio expositivo para el conjunto catedralicio con la Sala del Campanero, en la cual el visitante puede conocer cómo era el oficio del campanero, el valor y funciones de las campanas, así como conocer el proceso de construcción de la fachada neoclásica con las piezas de la fábrica de la catedral como maromas y tornos, entre otras.

El claustro gótico

Posteriormente, en 2016 comenzaron las obras de restauración en el impresionante claustro gótico de la Catedral de Pamplona que deben concluirse en 2020. Las obras de restauración del claustro de la catedral se llevan a cabo tras el convenio suscrito por el Gobierno de Navarra, el Arzobispado de Pamplona y Tudela, la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Caja Navarra.

El claustro gótico de la catedral y las dependencias canonicales que lo flanquean constituyen uno de los conjuntos más hermosos y ricos de la arquitectura medieval europea. De planta cuadrada y edificado durante casi dos siglos (1277-1472), se alza en torno a un jardín central. Cada lado se cierra con series de arcos apuntados con bellas tracerías y gabletes en los remates. Los pilares se refuerzan al exterior mediante profundos estribos rematados por pináculos y gárgolas, que enmarcan los estilizados y complejos maineles y rosas de las tracerías.

El Museo Catedral de Pamplona acogió más de 76.000 visitantes en 2018, y un total de 25 eventos MICE (de las siglas inglesas de reuniones, incentivos, congresos y eventos), cifras que espera aumenten este año 2019.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Según Neohouss, los altavoces inteligentes son la puerta a las "smart houses" Umaicha, pionero de las infusiones de té sin azúcar, presenta su nueva gama BIO Loro Parque acoge la reunión anual de la Sociedad Española de Anatomía Patológica Veterinaria Storyous analiza las nueva formas de remuneración en hostelería Cuándo empiezan a colorear los niños, según Mapanda