Tapadelwater.com estrena nueva imagen en su página web Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 15:43 h (CET) Es una tienda online especializada en tapas de inodoro, creada en sus inicios por Mio Interiors, que ha decidido renovar su imagen para proporcionar un servicio más directo, transparente, eficaz y personalizado a sus clientes Tapadelwater.com es una empresa especializada en el diseño y la creación de tapas WC hechas a medida que distribuye por toda España y que actualmente está abriendo mercado en otros países como México y USA. Es una tienda online en la que pueden encontrarse asientos de baño y tapas WC que ya no se fabrican, artículos actuales de las marcas referentes del sector, asientos de inodoro personalizados, de madera, lacados, plástico, con cierre libre, con caída lenta, etc. Es una tienda online donde a más a más de los asientos ya comentados, se pueden encontrar asientos infantiles, asientos de higiene íntima y hasta asientos específicos de ayuda a la movilidad.

Actualmente la tienda online de www.tapadelwater.com es la ecommerce referente a nivel mundial en este segmento con más de 8.000 clientes y con el catálogo más extenso y especializado en el sector del baño, donde están presentes 79 marcas distintas.

Tapadelwater se presenta como una opción económica para dar una imagen más agradable y novedosa a su inodoro. El cliente consigue sanear el aspecto de su taza gracias al cambio del asiento sanitario o la tapa WC, consiguiendo un resultado óptimo y mucho más rentable que cambiar todo el inodoro. Es una forma de dar un aire fresco y nuevo a un sanitario sin la necesidad de hacer obra o de invertir una gran cantidad de dinero.

Tapadelwater.com es una empresa con más de 8.000 compradores alrededor del mundo, que cuenta con una gran experiencia en este sector y se posiciona como uno de los portales referentes. Se adapta a las exigencias del mercado y ofrece un trabajo profesional, especializado y duradero, en el que ya confían cientos de clientes. Además de contar con una larga y experimentada trayectoria, en Tapadelwater.com trabajan con 79 marcas distintas, todas ellas especializadas en sanitarios. Esto se traduce en una garantía de calidad y de servicio especializado, con el que el cliente podrá encontrar seguro la tapa WC que necesita. Inclusive si no la encontrara, la solución existe porque se fabrica a medida como si de un traje se tratara.

Para contactar con la empresa se puede hacer rellenando el formulario de contacto, enviando un correo a info@tapadelwater.com, llamando al 630 238 690 o bien pasando por sus oficinas en Barcelona, en el Passeig Maragall, 13- local. 08026

