Hisdesat selecciona a Thales Alenia Space y Airbus para construir dos satélites SPAINSAT NG Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 15:48 h (CET) Un consorcio de cuatro contratistas principales formado por Thales Alenia Space (joint venture entre Thales 67% y Leonardo 33%) en España y Francia, y Airbus en España y Francia, ha sido seleccionado por Hisdesat Servicios Estratégicos S.A. (operador de satélites gubernamentales españoles) para construir dos satélites SPAINSAT NG. Estos satélites de nueva generación estarán dedicados a comunicaciones gubernamentales y sustituirán a los actuales satélites Spainsat y Xtar-EUR. Airbus actuará como socio líder El programa SPAINSAT NG incluye dos satélites, SPAINSAT NG I y II, que se ubicarán en distintas posiciones geoestacionarias y operarán en las bandas de frecuencia X, Ka militar y UHF.

El primero de estos satélites Spainsat de nueva generación se lanzará el año 2023, garantizando así la continuidad de los servicios de comunicaciones seguras al Ministerio de Defensa español y a las agencias gubernamentales que utilizan la flota actual de satélites.

SPAINSAT NG ofrecerá cobertura a una amplia área del mundo que va desde los Estados Unidos y Sudamérica hasta Oriente Medio, incluyendo África y Europa y hasta Singapur en Asia. Ambos satélites permitirán:

• Asegurar el mando y control efectivos en operaciones desde más allá de la línea de visualización en 2/3 de la Tierra.

• Garantizar la capacidad de comunicación en teatros de operaciones carentes de infraestructura de comunicaciones.

• Desarrollar más comunicaciones satelitales en movimiento, mayor capacidad, comunicaciones más seguras y garantizadas.

• Liberar el potencial de la red central battlespace-netcentric warfare and operations.

La industria española suministrará las cargas útiles de comunicaciones de ambos satélites e integrará el Módulo de Comunicaciones en España, lo que supone un paso importante para la industria del país. Thales Alenia Space en España será responsable de las cargas útiles en las bandas UHF y Ka militar y Airbus en España será responsable de la carga útil en banda X. También participarán otras empresas del sector espacial español.

La capacidad UHF no estaba disponible en la anterior flota de Spainsat. Ambos satélites ofrecerán redundancia en zonas de interés para las Fuerzas Armadas españolas, incorporarán tecnologías avanzadas de protección contra intentos de interferencia (anti-jamming) y de suplantación (anti-spoofing), y estarán reforzados y protegidos contra fenómenos nucleares a gran altitud.

Los satélites se basarán en la plataforma Eurostar Neo, el nuevo producto para satélites de telecomunicaciones geoestacionarios de Airbus, una evolución notable de la serie Eurostar, muy fiable y exitosa, que incorpora una amplia gama de importantes novedades. Entre ellas figuran una carga útil totalmente flexible en banda X que utiliza antenas activas con capacidad de reconfiguración en órbita, un procesador digital a bordo que interconectará las cargas útiles en banda X y Ka militar para permitir el cruce entre ambas bandas, y un enlace de servicio de alta velocidad dedicado que facilitará una rápida una reconfiguración. Como resultado, se dispondrá de mayor capacidad y flexibilidad, haciendo posible la reorientación electrónica de los haces en función de las necesidades de cobertura.

Hisdesat es el propietario y operador de la nueva generación de satélites de comunicación SPAINSAT NG. Su principal cliente es el Ministerio de Defensa español a través de una asociación público-privada con Hisdesat y, entre otros, los nuevos satélites también contribuirán a otras entidades gubernamentales españolas, aliados y países amistosos con acuerdos bilaterales, al programa de comunicaciones gubernamentales de la UE, “Govsatcom”, y probablemente al bloque de futuras capacidades de comunicaciones por satélite NATO CP130. Además, SPAINSAT NG continuará suministrando servicios a los clientes actuales y futuros de XTAR LLC.

El desarrollo de SPAINSAT NG cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial español (CDTI) en el marco de una asociación público-privada entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y el operador de satélites Hisdesat.

Los satélites SPAINSAT NG tendrán una vida operativa de 15 años y estarán en servicio hasta el año 2037.

Acerca de Hisdesat

Hisdesat nació en el 2001 como un operador de satélite para servicios gubernamentales principalmente en las áreas de la defensa, seguridad, inteligencia y servicios externos. Desde el 2005, la compañía ofrece servicios de comunicaciones seguras por satélite a agencias gubernamentales en distintos países y desde septiembre de 2018, ofrece servicios de observación radar mediante el satélite PAZ, lanzado con éxito el 22 de febrero. Actualmente, la compañía está desarrollando nuevas constelaciones de satélites de información de tráfico marítimo (AIS). Más información en: www.hisdesat.es.

Acerca de Thales Alenia Space en España

Thales Alenia Space está bien representada en España siendo la compañía española líder del segmento satelital y en mercados de exportación con 30 años de experiencia en el sector espacial en el diseño, desarrollo y comercialización de sistemas y equipos espaciales avanzados. Ha participado en cerca de 600 satélites, sondas y vehículos espaciales a nivel mundial para misiones de telecomunicación, observación de la tierra, ciencia, exploración, navegación e infraestructura orbital. Thales Alenia Space en España ofrece una amplia gama de soluciones que abarca el diseño e integración de cargas útiles y subsistemas de telecomunicación, transmisión de datos y TTC (telemetría, seguimiento y comando), instrumentos ópticos de observación, equipos de radiofrecuencia, procesamiento de datos y electrónica digital y sistemas de control y gestión de red para segmento terreno.

Acerca de Thales Alenia Space

Con más de 40 años de experiencia y una combinación única de habilidades, talento y culturas, Thales Alenia Space ofrece soluciones eficientes para las telecomunicaciones, la navegación, la observación de la Tierra, la gestión del medio ambiente, la exploración, la ciencia y las infraestructuras orbitales. Gobiernos y empresas privadas cuentan por igual con Thales Alenia Space para el diseño de sistemas satelitales que permitan conectarse y localizarse en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, monitorizar nuestro planeta, optimizar la utilización de sus recursos y explorar nuestro sistema solar y el universo. Thales Alenia Space cree en el espacio como nuevo horizonte, que permite construir una vida mejor y más sostenible en la Tierra. Thales Alenia Space, una sociedad conjunta entre Thales (67%) y Leonardo (33%), también colabora con Telespazio formando la "Alianza Espacial" de las dos empresas matrices, ofreciendo una gama completa de servicios. Thales Alenia Space registró ingresos consolidados de cerca de 2.500 millones de euros en 2018 y cuenta con unos 8.000 empleados en nueve países. www.thalesaleniaspace.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Según Neohouss, los altavoces inteligentes son la puerta a las "smart houses" Umaicha, pionero de las infusiones de té sin azúcar, presenta su nueva gama BIO Loro Parque acoge la reunión anual de la Sociedad Española de Anatomía Patológica Veterinaria Storyous analiza las nueva formas de remuneración en hostelería Cuándo empiezan a colorear los niños, según Mapanda