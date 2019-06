TechCapMarkets sienta las bases para mejorar la financiación de las pymes tecnológicas en Europa Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 15:23 h (CET) TechCapMarkets se compromete a poder abordar más a fondo los desafíos a los que se enfrentan las PYMES innovadoras y sus inversores tras su etapa más temprana para seguir atrayendo capital e para poder seguir creciendo TechCapMarkets, el proyecto empresarial europeo centrado en desarrollar nuevas formas de acceso al capital y financiación alternativa para las pymes innovadoras y tecnológicas, ha anunciado recientemente las conclusiones alcanzadas junto con su comunidad de expertos, configurada para representar de forma equilibrada los intereses y opiniones de emprendedores, empresarios, inversores públicos y privados, bancos, asesores y bolsas de valores.

Con esta iniciativa, TechCapMarkets se compromete a poder abordar más a fondo los desafíos a los que se enfrentan las PYMES innovadoras / y sus inversores tras su etapa más temprana para seguir atrayendo capital en etapas posteriores para poder seguir creciendo.

¿Unicornios después de Brexit?

En este contexto, el Grupo consultivo de alto nivel (HLAG) del órgano de gobierno de TechCapMarket ha definido un conjunto de acciones para superar la falta de conectividad entre las PYME innovadoras y los mercados: bolsas de valores y mercados emergentes en crecimiento.

Parte importante de este desafío radica en la capacidad de seguir reuniendo capital u obtenerlo a través de la cotización en las bolsas de valores. “Con 15-20 unicornios en el continente tras el Brexit, Europa corre el riesgo de convertirse en insignificante para las industrias del futuro. El propósito de la iniciativa TechCapMarkets es ayudar a las empresas tecnológicas europeas, especialmente a las nuevas empresas y las pymes, a contar con capacidades de financiación alternativas que aseguren o aceleren su crecimiento ", explica Jean Rognetta, presidente del Think Tank PMEfinance.

Superando la fragmentación y el crecimiento del servicio.

En Europa, la situación muestra una disminución general en las Ofertas Públicas Iniciales, con el mayor desafío en las empresas más pequeñas pero las empresas, se enfrentan, además, a una serie de otras tendencias desafiantes: fragmentación de las bolsas europeas, mala conexión entre inversores privados y públicos y falta de liquidez para las acciones en pymes innovadoras que cotizan en bolsa, y / o falta de mercados secundarios para acciones en pymes innovadoras privadas.

“La sólida metodología detrás del proyecto y el panel de expertos son activos clave para el éxito del proyecto”, explica Julia Prats, profesora de Emprendimiento, IESE y presidenta del Grupo Asesor de Alto Nivel (HLAG).

Con más de 35 entrevistas realizadas en toda Europa y una encuesta que se lanzará el próximo mes de junio, el HLAG conformará una base de conocimiento sólida para que las autoridades aprovechen y formen el marco regulatorio que sustentará la próxima generación de campeones de Europa. "Es hora de revertir esa tendencia mediante la cual demasiadas empresas en Europa luchan para escalar por la única razón de que no confían en poder obtener financiación “, prosigue la Sra. Prats.

A través de este proyecto, el HLAG tiene como objetivo configurar un “White Paper” que recoja las mejores prácticas y recomendaciones en políticas públicas, entornos regulatorios y operaciones de mercado. También desarrollará un kit de herramientas práctico para que las pymes innovadoras y las fuentes de financiación alternativas puedan acceder a los mercados de capitales ya consolidados y emergentes.

TechCap Markets es un proyecto, financiado por el programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea, que apunta a mejorar la oferta de financiamiento alternativo, incluido el capital de riesgo y las inversiones ángeles, al mejorar las oportunidades de salida para los accionistas en PYME innovadoras privadas y en el mediano plazo. tapas. Está gestionado por un consorcio compuesto por la consultora Europe Unlimited (Bruselas), la IESE Business School (Universidad de Navarra) y la asociación PMEfinance.

A través de un proceso de consulta, una amplia gama de expertos en el mercado proporcionarán una serie de recomendaciones para abordar los desafíos del mercado y alentar el desarrollo y la adopción de soluciones basadas en el mercado.

Un grupo asesor de alto nivel, presidido por Julia Prats, profesora de espíritu empresarial, IESE, con un observador de la Comisión Europea, actúa como asesor estratégico para los socios del proyecto.

En octubre de 2019, el informe de Tech Capital Markets consolidará el aporte de los expertos que identifican brechas / fallas en el mercado y brindará recomendaciones a los responsables de políticas, reguladores y operadores de cambio.

El proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 792306.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Según Neohouss, los altavoces inteligentes son la puerta a las "smart houses" Umaicha, pionero de las infusiones de té sin azúcar, presenta su nueva gama BIO Loro Parque acoge la reunión anual de la Sociedad Española de Anatomía Patológica Veterinaria Storyous analiza las nueva formas de remuneración en hostelería Cuándo empiezan a colorear los niños, según Mapanda