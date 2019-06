El segundo tomo de los cómics de Lux ya está disponible Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 13:23 h (CET) Riot Games y Marvel Entertainment presentan la segunda parte de la historia de la Dama Luminosa. Los cinco tomos estarán disponibles en la página del universo de League of Legends, en Marvel Unlimited y en Comixology Riot Games y Marvel Entertainment continúan mostrando los frutos de su colaboración en el segundo tomo de Lux. La mítica campeona de League of Legends es capaz de manipular la luz a su voluntad, sin embargo, se verá obligada a ocultar su verdadera naturaleza cuando sus poderes mágicos empiecen a manifestarse.

Se trata de un personaje con nueve años de historia en la Grieta del Invocador, y en la que los jugadores siempre han mostrado un especial interés. Además, es hermana de Garen, otro campeón especial para los invocadores.

Su nombre completo es Luxanna Crownguard y procede de Demacia, un reino insular de Runaterra en el que las habilidades mágicas se observan con temor y suspicacia. Es por esto que Sylas y su magia son considerados un peligro para toda la región.

En el segundo tomo, se profundiza en la relación entre Lux y Sylas. Ella quiere aprender a controlar sus poderes y él busca una vía de escape de su celda. Tras varias reuniones a escondidas, Lux consigue empezar a dominar su magia mientras que proporciona a Sylas libros con la historia de Demacia. Lo que Lux no sabe es que, con esos libros, el Desencadenado encuentra la clave para poder salir de su prisión.

El experimentado guionista de programas de televisión como Avatar: La leyenda de Aang o Ben 10, John O’Bryan, debuta en Marvel con esta historia de League of Legends de la mano de Riot Games. Además, el cómic cuenta con las ilustraciones de Billy Tan, Haining y Gadson de Tan Comics, habituales dibujantes del universo Marvel con personajes emblemáticos como Daredevil o los X-Men

Este es el segundo tomo de una minisaga de cinco entregas mensuales. Como en el caso de Ashe: Comandante, los tomos de la nueva historia estarán disponibles en la página del universo de League of Legends, en Marvel Unlimited y en Comixology.

