Urban Lab Madrid firma acuerdo de colaboración con Ana María Pittaluga para Mentorizar Emprendedores Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 12:19 h (CET) Ana María Pittaluga es la creadora de la metodología CRECE Calidad con Emoción - Los 5 pilares del éxito empresarial (Calidad-Resiliencia-Emoción-Cultura-Excelencia), formando e impactando a miles de empleados en el sector hotelero y otros sectores profesionales Urban Lab Madrid firma acuerdo de colaboración con Ana María Pittaluga para fomentar y apoyar la consolidación y desarrollo de los proyectos empresariales de sus clientes.

Ana María Pittaluga, es licenciada en Administración Banca y Finanzas, Especialista en Negocios Internacionales, con más de 23 años de trayectoria profesional en diferentes cargos directivos de empresas del sector turístico y hotelero en América Latina , emprendedora y empresaria los últimos 8 años como Consultora de Negocio a través de su firma AMP Hotel Consulting, donde en el último año atendido más 10 grandes proyectos en diferentes ciudades de Europa como Madrid, Barcelona, Islas Canarias, Polonia, Montenegro, entre otras.

Recientemente ha desarrollado el Programa de Mentoring para emprendedores “Emprende para Ganar”, que va por su 5º edición en menos de 6 meses y es autora de un Ebook “¿Cómo tener un negocio de Calidad, Humano y Rentable?”.

Ana María define su misión y su pasión como "ayudar a emprendedores y empresarios a transformar sus negocios en caso de éxito, guiándolos a tener las estrategias y modelos correctos para maximizar sus resultados."

"Como emprendedora tuve dos grandes fracasos con una alta pérdida financiera y emocional, eso y compartir con grandes empresarios a lo largo de tantos años, me ha permitido crear herramientas prácticas para que cualquiera que decida emprender o que ya tenga una empresa en marcha, pueda tener un negocio exitoso, rentable y que pueda crecer a futuro. Siempre digo a mis estudiantes y clientes, los negocios no son solo estrategias, necesitamos prepararnos, formarnos y convertirnos en las mejores personas posibles, en nuestra mejor versión, para alcanzar el éxito de nuestros negocios. Los negocios se construyen de adentro hacia afuera, en la medida que seamos mejores seres humanos, también tendremos mejores empresas que aporten un verdadero valor agregado a nuestros clientes, al mercado y al mundo. Este es legado que quiero dejar con mi trabajo”.

Para Urban Lab Madrid este acuerdo representa la posibilidad de brindar a sus clientes un apoyo integral que comienza con un espacio físico y termina con la opción de ofrecer visibilidad comercial a través de sus eventos corporativos y de formación, redes sociales y medios de comunicación como Radio Intereconomía en el que son patrocinadores del espacio radiofónico Cultura Emprende, dirigido y presentado por su Directora Alejandra Ron-Pedrique en compañía de Ángel Calvo Mañas de la empresa Eventos y Networking y Víctor Delgado García Director General de AEMME.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.