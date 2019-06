La seguridad en Internet es fundamental y por ello se invierte mucho en ciberseguridad Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 07:03 h (CET) Según los datos de Kaspersky Lab y B2B International del 2018, una empresa podría llegar a perder 1,6 millones de dolares si sufriera un ataque informático. A diferencia del nivel individual, en el cual los individuos protegen sus datos, las empresas tienen que proteger datos de terceros. Por esto el budget que se destina a la ciberseguridad va incrementando de año en año ¿Qué es la ciberseguridad?

En ella se protegen activos de información, con mención especial a la que se contiene en un dispositivo o que circula en las redes de ordenadores y sistemas. Se habla de la seguridad en la tecnología de la información. Estados Unidos llega a invertir anualmente millones de dólares en ciberseguridad para la prevención de ataques informáticos en sus sistemas.

Los usuarios y la seguridad

A nivel general, los usuarios y las empresas necesitan seguridad a la hora de realizar sus operaciones, especialmente cuando se compra online. Un sector donde se mueve mucho dinero y que precisa de gran seguridad y transmitir confianza es el de los casinos online. No se trata solo de una cuestión de seguridad cuando se habla de casinos online, también pasa a ser un asunto de confianza del propio usuario en él propio casino o casa de apuestas.

Por todo ello no se pueden permitir errores, puesto que la confianza y buena reputación quedaría en entredicho y suelen contar con las últimas medidas de seguridad en este sentido.

Lo mismo puede decirse para todas las principales tiendas online con independencia del sector que se trate, que saben de la importancia de que las compras de sus clientes sean seguras e invierten en los mejores equipos. La preocupación por la ciberseguridad también llega a las tiendas pequeñas tiendas online, que buscan los mejores métodos para que la compra sea segura.

¿Qué herramientas existen para proteger los datos?

Se muestran dos:

Antivirus

Los malware maliciosos pueden afectar a cualquier página en Internet. De todas formas, es importante aclarar que la disposición de los antivirus no va a librar a las web de poder ser infectadas, pero si lo pondrán más difícil.

Protección de datos mediante Firewall

La protección de las comunicaciones lo que buscan es que las empresas queden a salvo de amenazas tan peligrosas como la denegación de servicios, accesos no autorizados, etc. Se debe tener en cuenta los ataques y amenazas dentro de las empresas. La protección de datos es fundamental en todos los ámbitos.

El caso es que frente al fraude no hay herramienta que valga, solo hay que usar siempre que se pueda el sentido común y no confiar en las páginas que sean poco fiables o que muestren personas o firmas desconocidas.

¿Cómo se previenen los ataques cibernéticos?

No se puede garantizar la seguridad, pero si que puede ser optimizada, prevista y poner medios para que las vulnerabilidades sean mínimas. A modo de ejemplo, empresas como Telefónica han sufrido ciberataques y eso que ellos tienen ingenieros y lo último en tecnología. De todas formas, existen muchos cortafuegos que pueden salvarnos. Lo mismo se puede decir de las copias de seguridad.

El mantenimiento de los datos de la empresa en la nube u otros dispositivos es garantía de tener menos margen de error. De la misma forma hay aplicaciones a la hora de recuperar datos, aunque se pueden perder ciertos archivos por el camino.

Hay muchos malwares imposibles de parar. Entre los más destacados está Coldroot. Se habla de un malware que afecta a sistemas como macOS y que recopila información mediante un archivo de descarga de audio que se debe ejecutar por el usuario y termina conectándose a un servidor remoto a fin de pasar la información.

Así que queda claro que la ciberseguridad está en punto donde es fundamental contar con ella para todos los actores que se dan cita en Internet y para ello hay que ser precavidos, puesto que las personas que intentan vulnerar la seguridad nunca descansan.

