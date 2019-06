Monitorización, A3Sec nuevo aliado de las empresas a nivel global Comunicae

miércoles, 12 de junio de 2019, 10:55 h (CET) Empresas de siete países distintos ya han confiado en el sistema de monitorización, ágil y resolutivo, que propone A3Sec y que con motivo de la celebración de OpenExpo Europe se presentará al público empresarial como una solución para cualquier negocio. OpenExpo Europe se ha convertido en una fecha especial marcada en las agendas de las empresas más importantes de la economía europea, a esta cita no podía faltar la empresa puntera galardonada en innovación A3Sec OpenExpo Europe: innovación, progreso y actualidad

Con motivo del evento B2B más relevante del año, en temáticas de las últimas innovaciones Open Source & Software Libre y Open World Economy (Open Data y Open Innovation), se dan cita empresas punteras europeas el 20 de Junio de 2019, en La Nave (Calle Cifuentes, 5, Madrid), desde las 09:00 am hasta las 22:00 pm.

El congreso contará con Keynote Speakers y los ponentes más destacados del sector, se formarán debates, reuniones, conferencias e intercambios de ideas en base al Open Source, Tecnologías abiertas, IOT, Inteligencia Artificial, Machine Learning, IP Network, Smart Data, Cloud, Ciberseguridad, DevOps, entre otros temas.

Acudirán expertos profesionales IT de todos los departamentos y sectores tecnológicos, por lo que es la oportunidad perfecta para intercambiar ideas, aumentar la red de contactos, generar oportunidades de negocio y explorar nuevas vías empresariales.

Todo esto bajo la temática clave: el ecosistema de las infraestructuras IT en cualquier sector.

En su 6ª edición y con un incremento de más del 60% en las últimas 3 ediciones, más de 500 empresas ya se han dado cita para mostrar sus novedades, soluciones tecnológicas y últimas tendencias.

A3Sec simplifica la empresa moderna

Como referente en innovación, A3Sec estará presente en OpenExpo Europe y en esta ocasión, como patrocinador Gold del mismo, compartiendo experiencias en áreas de Ciberseguridad, Inteligencia de Negocio y Big Data. Estará ubicado en el Stand Nº12.

Los profesionales compartirán su visión sobre cómo hacer que el DATO, epicentro del knowledge A3Sec, sea determinante en la empresa, protegiendo, explotando y transformando los datos para tomar decisiones de seguridad y de negocio.

Ofreciendo soluciones, de alto nivel y reseñadas, en los campos de Ciberseguridad, Monitorización y Business Intelligence.

Como parte de estas experiencias se ha organizado una ponencia dirigida por Alba Ferri, Product Manager en A3Sec y WOCU monitoring, donde se tratarán temas de innovación empresarial, así como una introducción a la herramienta estrella WOCU monitoring

Esta ponencia tendrá lugar en la sala PrestaShop, a las 12:50 am bajo el título: 'WOCU: la solución de monitorización Todo en Uno que se adapta a tus necesidades'.

La oportunidad que se estaba esperando

OpenExpo Europe y las soluciones de A3Sec están enfocados a todos los sectores, sus utilidades y beneficios no tienen restricciones, solo hay que tener la necesidad de ir más lejos e innovar, un trabajo bien hecho siempre puede ser mejorado.

Acudir para conocer de primera mano, de forma interactiva y con experiencias, las tendencias del sector y las últimas innovaciones, siendo las claves para las empresas en su carrera por mantenerse delante de sus competidores.

Desarrollando y mejorando gracias a + 3.500 representantes nacionales e internacionales de las principales empresas e instituciones, expertos, proveedores, desarrolladores de diferentes industrias.

No se debe perder la oportunidad de encontrar soluciones, ampliar la red de contactos, aprender sobre tecnologías, compartir conocimiento, entender el mercado y generar oportunidades de negocio.

