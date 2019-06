Colin Charles miembro fundador de MariaDB llega a Barcelona en el marco de la DataOpsBarcelona 2019

Durante la DataOpsBarcelona 2019 que se llevará a cabo los días 20 y 21 de junio en el World Trade Center de Barcelona, Colin Charles presentará Running MySQL & MariaDB Server securely in 2019 y What’s new in Galera Cluster 4 Colin Charles es Consultor en Codership, los creadores de Galera Cluster. Anteriormente, Colin formó parte del equipo fundador de MariaDB Server, y ha estado en el ecosistema de MySQL, incluyendo ser uno de los primeros empleados de MySQL, trabajando activamente en los proyectos de Fedora y OpenOffice.org. Colin es un referente altamente calificado en el mundo y cuenta con más de 19 años de experiencia en estas tecnologías.

En el marco de la DataOpsBarcelona 2019, Colin presentará dos interesantes y actuales ponencias sobre la práctica de estas tecnologías.

Running MySQL & MariaDB Server securely in 2019

Internet está lleno de información obsoleta sobre cómo en la práctica se ejecuta MySQL y MariaDB Server de forma segura en 2019. Naturalmente, esto no es culpa de Internet, sino del hecho de que los modelos de seguridad con los modernos MySQL 8 y MariaDB Server 10.3/10.4 han cambiado, dándole nuevas opciones. Más interesante aún es el hecho de que se tiende a ejecutar en entornos de red de área amplia (WAN), y la replicación puede ocurrir en entornos basados en la nube. Aquí es donde también dentro de esta charla se configurará rápidamente un Galera Cluster de 3 nodos con MariaDB Server 10.4, de forma segura, mostrándo por qué no se tiene que "ejecutar con SELinux desactivado" u otras malas prácticas (por ejemplo, desactivando el cortafuegos). Temas cubiertos pero no limitados a: TLS/SSL para conexiones, replicación, autenticación externa, encriptación, y ejecución y configuración regular de sus servidores MySQL y MariaDB (ambos asumen muchas opciones diferentes).

What’s new in Galera Cluster 4

Esta presentación resume las nuevas características de Galera 4.

¿Qué es el cúmulo de Galera? Es la verdadera solución de cluster multi-master, activo-activo para MySQL y MariaDB Server, haciendo uso de replicación síncrona (la replicación MySQL regular es asíncrona o semi-síncrona). Garantiza que todos los nodos sean iguales, por lo que no hay necesidad de conmutación por error primario-secundario (maestro-esclavo), viene con aprovisionamiento automático de nodos, no requiere división de lectura/escritura y es extremadamente fácil de usar e implementar. Galera Cluster también está preparado para la arquitectura en la nube.

Proporciona replicación sincrónica a MySQL y MariaDB Server, ya que es un plugin de replicación. Con Galera 4, se ven mejoras en la replicación sincronizada de Galera. Algunas de las nuevas características cubiertas incluyen la replicación de streaming, donde las transacciones pueden ejecutarse en paralelo a través de todos los nodos del clúster, un enorme soporte de transacciones, la selección inteligente de donantes y nuevas formas de recuperar el componente principal.

Sobre DataOps Barcelona

En esta nueva edición Tecnologías como MySQL, MariaDB, Aurora, Cassandra, MongoDB, PostgreSQL estarán entre otras bases de datos como temas principales, automatización, alta disponibilidad, soluciones de nube, seguridad, escalado en la nube y muchas de las situaciones diarias y de tendencia que se encuentran hoy en día como Docker, Kubernetes y Hyperledger.

Barcelona aumenta sus startups y se esfuerza por ser un polo tecnológico en la región y éste evento espera ser un lugar para buenas oportunidades de networking, aprendiendo de ponentes de primer nivel internacional y casos de éxito.

