Un asistente virtual de voz para pacientes ancianos, gran vencedor en el Hackathon de Salud Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 17:48 h (CET) Un total de 25 proyectos se han presentado a la cuarta edición del mayor maratón en español de programación en salud. Se han repartido entre los ganadores 8.000 euros en premios, una mentorización de negocio y un piloto en entorno hospitalario El proyecto Live Health, un asistente virtual de voz para pacientes ancianos, ha sido el gran vencedor del IV Hackathon Nacional de Salud, celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, organizado por la agencia COM Salud y la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES). Un total de 25 equipos formados por profesionales sanitarios, pacientes y programadores han competido durante dos días para desarrollar soluciones digitales basadas en la información veraz, para lo que se ha contado con la colaboración del Instituto #SaludsinBulos. Los equipos optaban a 8.000€ en premios y la posibilidad de realizar un piloto en un entorno hospitalario.

“Un año más, cerramos el Hackathon de Salud satisfechos por el gran nivel de los proyectos presentados. Han sido dos jornadas de intenso trabajo de co-creación entre profesionales sanitarios, pacientes y técnicos. Además, hemos contado con 20 mentores del ámbito sanitario, legal, emprendedor y técnico que han orientado a los participantes y un jurado multidisciplinar con la participación de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio”, explica Carlos Mateos, vicepresidente de AIES y director de COM Salud.

Live Health se adjudicó dos retos: el General COM Salud – AIES, que incluye 3.000€ en efectivo, otros 3.000 de formación en el Instituto Teófilo Hernando y asesoramiento de modelo de negocio con TicBiomed a través del proyecto europeo eHealth Hub; y el Reto Cerner #HCESmartApp, dotado con 1.000€, como el resto de retos. María González y Marcos Rubio forman la startup Tucuvi que ha desarrollado esta aplicación. Los dos son ingenieros biomédicos. Live Health pretende mejorar la adherencia a la medicación del paciente crónico mayor para lo que realiza chequeos de salud y estados de ánimo, recordatorios, detección de emergencias, y monitorización remota.

Por otra parte, el proyecto Avatar se adjudicó el Reto Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - #VacunasSinBulos. Se trata de una iniciativa de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), en colaboración con las asociaciones de pacientes, que pretende identificar aquellas condiciones o conductas que pueden aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad prevenible mediante vacunación. Los participantes serán recibidos por la Dirección de Salud Pública para analizar las posibilidades de apoyar el proyecto.

El vencedor del Reto Sandoz – Medicamentos sin Bulos fue Buscador de lotes de medicamentos, un proyecto del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM). La aplicación, creada por el farmacéutico Carlos Vázquez, está conectada a la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) y permite al usuario buscar información sobre cualquier medicamento de la oficina de farmacia y comprobar si hay algún bulo sobre él o alguna alerta sanitaria que afecte a su lote.

Humanización en cirugía pediátrica

En el Reto Novartis en Cáncer ganó un chatbot para pacientes de cáncer de mama. Desarrollado por la empresa Divente, este asistente virtual pretende conseguir empoderar a las pacientes tras ser diagnosticadas de la enfermedad. Por último, el proyecto De la Mano Contigo venció en el Reto Cátedra Telefónica – UCM Videojuego de Salud. Es una idea del departamento de Salud Mental del Hospital Universitario de La Paz para mejorar la experiencia de los niños que van a entrar en quirófano.

Los ganadores podrán realizar una evaluación sobre la ejecución del proyecto piloto en la Unidad de Innovación del Hospital Universitario La Princesa y en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), para pasar de una idea a la ejecución real de la iniciativa. Esto facilitará el codesarrollo del proyecto piloto en un entorno hospitalario con la finalidad de obtener indicadores que demuestren su validez y la obtención de más conocimiento gracias a la participación de los agentes claves como pacientes, profesionales del hospital, comisiones asesoras o la dirección.

Jurado multidisciplinar

El jurado estuvo integrado por Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación; César Hernández, jefe de la División de Gestión de Procedimientos del Departamento de Medicamentos de Uso Humano; Antonio Blanes, director de Servicios Técnicos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos; Óscar Ortega, gerente de Tedifarma en COFARES; Marcos Martínez, miembro de GEPAC; Pedro Soriano, presidente de #FFPaciente; el doctor Antonio Torres, miembro del Grupo de Comunicación médico-paciente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); Jaume Raventós, de la Fundación Signo; Pedro Clavería, Head & Data Analytics en Sopra Steria; José María Veganzones, vocal de AIES; Henar González, de ITEMAS; Baltasar Fernández-Manjón, catedrático de Juegos Serios en la Facultad de Informática de la UCM; Sebastián Barrios, CTO de Cabify; Rafael Martínez, director médico de Sandoz Iberia; y Juan Fernández, director general de Cerner España.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo encontrar aparcamiento barato en el aeropuerto de Madrid ​Aparcar cerca del aeropuerto de Madrid no será un inconveniente para ti nunca más siempre que te beneficies de este portal web Proyectos de cerramientos Ya hay gran variedad de productos y accesorios a disposición para hacer cerramientos de calidad La Fundación Adecco invierte 300.000 euros en becas para ayudar a estudiantes con discapacidad Onda Cero Segovia, Coches.net y TV3, ganadores del Premio Periodístico de Seguridad Vial de Fundación Línea Directa Simulación mural de Ismael Iglesias en el Hotel NYX de Bilbao