Sprout propone un regalo eco friendly para sorprender a los profesores en fin de curso Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 17:32 h (CET) Llega el final del curso y en muchos colegios los padres se ponen de acuerdo para ofrecer un regalo de reconocimiento a maestros y maestras de sus hijos. Estos regalos son una expresión de cariño de por parte de sus alumnos y de agradecimiento de los padres por convertirles en mejores personas La mayoría de los profesores prefieren regalos hechos a mano de parte de sus alumnos en vez de realizar un gasto económico elevado. Se trata de un detalle que debe transmitir cariño por parte de los niños. También les atrae los mensajes de cariño y de fondo.

En esta línea, desde Sprout además de pensar en regalos de reconocimiento se plantea la idea de buscar un bonito mensaje ecológico y medioambiental que puede llevar relacionado una acción muy bonita en grupo.

Se puede hacer un regalo perfecto para sorprender a los profesores por su originalidad pero además con un mensaje que permita aprender tanto a adultos como a los propios niños en clase.

Se trata de utilizar los conocidos lápices plantables Sprout para realizar unos dibujos y una vez acabado utilizar estos mismos lápices para plantarlos entre toda la clase y así ver cómo de ellos nacen unas bonitas plantas.

Un mensaje que primero fomenta la creatividad de los pequeños pero que además una vez acabado transmite una enseñanza acerca del reciclaje y de las propias plantas que nacerán de los lápices Sprout.

Otros tipos de regalos eco friendly

Además de esta innovadora idea, desde Sprout se plantean 5 tipos de ideas que pueden ser útiles para los padres y madres que se encuentran buscando regalos de fin de curso para los profesores.

De reconocimiento: Personalizar algún material ecológico como un marco que pueda colocar la maestra para adornar la clase o el salón y donde se reconozca su labor con alguna frase o texto escrito y decorador por los alumnos.​

Recordatorio: Una gran tarjeta de regalo con los nombres de los alumnos suele ser la mejor manera de recordarles por siempre. También se pueden encontrar regalos como accesorios de moda, bolsos, ropa, colgantes o pulseras ecológicas.

Kit de plantas: existen sets preparados para plantar bonsáis o huertos en casa. Incluye desde la tierra hsata semillas así como todo el conjunto de macetas y utensilios.

Kit de profe eco friendly: Una idea con un mensaje educativo es preparar un kit eco friendly personalizado para la profesora. Los lápices de Sprout pueden ser una bonita idea ya que además de ser prácticos para escribir y colorear, también se pueden plantar en clase y así ver como brotan las plantas de ellos. Además el kit puede completarse con un cuaderno de papel ecológico, un estuche de material ecológico, una taza con un bonito mensaje personalizado e incluso una camiseta ecológica.

Sprout tiene su sede cerca de Copenhague en Dinamarca y también tiene una oficina en Boston. La compañía cuenta con clientes como Enel, Bulgari, Benetton, Coca-Cola, WWF, Marriott, Toyota, McKinsey, Highline de Nueva York, Spice and Tea Exchange, IKEA y algunos departamentos italianos de la ONU y la Comisión de la UE. Los lápices Sprout también se venden en catálogos libres de impuestos de más de 20 aerolíneas diferentes. Además de los lápices plantables, Sprout acaba de lanzar Sprout Spoon, una cuchara biodegradable y libre de plástico con té de comercio justo integrado.

Sprout consiguió una facturación en 2018 de 21 millones de DKK, que es el equivalente a 2,8 millones de euros. Esperan una facturación en 2019 de 4,5 millones de euros.

Sobre el lápiz Sprout

El lápiz patentado Sprout está hecho de madera sostenible (certificado FSC o PEFC), grafito y arcilla. Es 100% biodegradable y no contiene plomo ni otras toxinas. Se fabrica en grafito o color y hay 10 plantas muy variadas para elegir, que incluyen albahaca, tomate cherry y margarita.

Para las empresas, el lápiz se puede personalizar con logo o mensaje. La cápsula a base de plantas en el lápiz contiene semillas no GMO de alta calidad. Sprout también ha desarrollado un lápiz de maquillaje plantable.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo encontrar aparcamiento barato en el aeropuerto de Madrid ​Aparcar cerca del aeropuerto de Madrid no será un inconveniente para ti nunca más siempre que te beneficies de este portal web Proyectos de cerramientos Ya hay gran variedad de productos y accesorios a disposición para hacer cerramientos de calidad La Fundación Adecco invierte 300.000 euros en becas para ayudar a estudiantes con discapacidad Un asistente virtual de voz para pacientes ancianos, gran vencedor en el Hackathon de Salud Onda Cero Segovia, Coches.net y TV3, ganadores del Premio Periodístico de Seguridad Vial de Fundación Línea Directa