Simulación mural de Ismael Iglesias en el Hotel NYX de Bilbao Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 17:36 h (CET) El conocido artista vasco ha realizado una simulación mural en la 5 planta del Hotel Nyx en Bilbao Ismael Iglesias vive y trabaja en Bilbao. Es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en las especialidades de pintura y audiovisuales. Ha recibido varias becas y premios: Beca de residencia en MA Studio en Bejing (China) en 2012 o el 1er premioExperimentoBio MEM-PHAKE en 2010 entre muchos otros. Ha realizado varias exposiciones, entre todas ellas: Yellow tide en MA Studio, Bejing (China), Future light, en C.C. Andratx en Mallorca o Prácticas bastardas en Loft of beauty en Sevilla. Todas ellas en 2012.

Iglesias participó en el proyecto Espacio Abisal ; residió en la Fundacion Bilbaoarte (02,04,13), en Delfina Foundation, Londres , Colegio España en París, CCA Andratx (Mallorca), MAstudio Beijing, China., TjinchinaTijuana (Mexico) Ha construido numeroso catalogos y libros sobre su obra además ha recibido numerosos premios, becas y subvenciones para desarrollar mas ampliamente su carrera, cabe destacar la beca VEGAP PROPUESTAS y el Premio IDEALISTA a la creación contemporánea durante el ejercicio del 2018.

En Mayo del 2018 Idealista presentó en su stand de SIMA 2018 la obra “Streetfighter”, del artista Ismael Iglesias, galardonado con el primer “Premio idealista”, un reconocimiento creado por la compañía para reconocer el talento y la visión de jóvenes creadores y apoyar la

producción artística. Con esta obra, Iglesias muestra imágenes de colchones usados y abandonados en la calle con diferentes mensajes escritos. Para Ismael iglesias el colchón no se reduce en un mero objeto creado para dormir , éste representa metafóricamente un lugar donde el sistema intenta adormecer a la sociedad. El artista se inspira en canciones, películas o libros para denunciar o manifestar una situación en frases; "Empezarás fumando porros y terminarás firmando hipotecas" o "duermes poco y lo sabes". El artista interviene el colchón en el lugar donde ha sido abandonado, lo graffitea con una frase y deja que los paseantes lo vean.

El artista busca la reflexión por parte del espectador, ayudar que éste deje de ser ajeno a lo que pasa a su alrededor, a diferentes temas que le preocupan sobre la sociedad, hacerle despertar y soñar al mismo tiempo. De esta manera, los colchones se convierten en un diario, en un tablón de anuncios.

Obra de Ismael Iglesias en el hotel Nyx

Decidido a convertirse en el hotel de moda de la ciudad, NYX Hotel Bilbao abrió sus puertas en la zona del Arenal, junto al Teatro Arriaga y la ría del Nervión. Tras una reforma que ha durado año y medio, el establecimiento de 109 habitaciones reinterpreta en clave actual el esplendor del Hotel Inglaterra y el Hotel Almirante, que ocuparon el edificio entre finales del s.XIX y las primeras décadas del s.XX. NYX Hotel Bilbao ha introducido en el País Vasco la marca lifestyle de Leonardo Hotels, con su propuesta estética transgresora, firmada por el interiorista Andreas Neudham.​ El mural del artista vasco de gran efectividad visual, procede de la sistemática búsqueda en los medios tecnológicos actuales. Una apuesta fuerte que situará a el hotel Nyx a la vanguardia del arte en la capital vasca.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo encontrar aparcamiento barato en el aeropuerto de Madrid ​Aparcar cerca del aeropuerto de Madrid no será un inconveniente para ti nunca más siempre que te beneficies de este portal web Proyectos de cerramientos Ya hay gran variedad de productos y accesorios a disposición para hacer cerramientos de calidad La Fundación Adecco invierte 300.000 euros en becas para ayudar a estudiantes con discapacidad Un asistente virtual de voz para pacientes ancianos, gran vencedor en el Hackathon de Salud Onda Cero Segovia, Coches.net y TV3, ganadores del Premio Periodístico de Seguridad Vial de Fundación Línea Directa