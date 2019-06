Según Hexagone, marketing e Ingeniería son los sectores que más nivel de idiomas piden a sus trabajadores Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 17:24 h (CET) Un estudio elaborado por Hexagone examinando más de 300 grandes y pequeñas empresas españolas revela que Marketing e Ingeniería Técnica son los sectores donde se exige como requisito imprescindible tener un nivel de idiomas alto Según los datos de Hexagone estos datos actualmente el 70% de los trabajadores de estos sectores suspenderían un examen de nivel de idiomas mientras que el 15% lo aprobaría muy justo. Sólo un 5% de los trabajadores que aseguran tener un nivel alto de idiomas superarían una prueba de nivel.

Hexagone ha realizado un estudio de 2.000 ofertas publicadas en los principales portales de empleo y destaca que 4 de cada 5 ofertas publicadas exigen nivel alto de inglés. De estas en el 65% de los casos aseguran realizar una prueba de idiomas para superar la entrevista. En estas empresas sólo el 10% de los trabajadores tuvieron que enfrentarse a un examen de nivel de idiomas.

Áreas y puestos más demandados con idiomas

La internacionalización de las compañías ha sido clave para la mentalización de la necesidad de subir los niveles de idiomas en las empresas españolas. En un mercado global es necesario poder comunicarse y carecer de perfiles con idiomas se traduce en pérdidas de beneficios.

Los puestos que más nivel de idiomas y donde más se evalúa con exámenes de nivel a los candidatos son aquellos donde es necesaria la comunicación con otros proveedores, clientes o mercados internacionales.

Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone explica, “Como hemos podido comprobar en nuestro Informe Anual sobre el nivel de idiomas en la empresa, en España apenas el 10% de las empresas tienen un nivel aceptable de idiomas. Por este motivo cada vez cobra más importancia la solicitud de pruebas de nivel de las empresas a sus empleados y candidatos. Este último año hemos empezado a observar desde la consultoría una mayor demanda de servicios relacionados con la estrategia de idiomas para las empresas. Figuras como el “implant” han cobrado protagonismo en empresas con intereses en el mercado internacional”.

Las empresas españolas se han puesto exigentes con las pruebas de nivel de idiomas. Las pruebas de nivel han pasado de ser una forma de filtrar candidatos a ser una necesidad real que valora no sólo el nivel de idiomas sino la soltura en el puesto de trabajo y el manejo de tecnicismos para determinados funciones y departamentos.

Sin duda los puestos de trabajo dedicados a temas internacionales, exportaciones y negocios son los más exigentes con los idiomas.

Orden de los puestos con más exigencia de nivel de idiomas:

1.- Dirección general

2.- Marketing

3.- Administración

4.- Finanzas y contabilidad

5.- Departamento de calidad

Sectores como la ingeniería, la economía, marketing y el derecho son los que lideran las ofertas de empleo con más exigencia de idiomas en España.

Qué idiomas piden las empresas

El inglés sigue siendo un año más el idioma que más se exige en las compañías españolas.

En departamentos de marketing, asesoría, consultoría, jurídico, informática, finanzas, el inglés es el idioma más solicitado.

En departamentos relacionados con las exportaciones, la atención al cliente o la producción es el alemán el idioma más exigido por las empresas españolas,

En dirección general y exportación internacional cobra mayor protagonismo el francés.

El 25% de las ofertas de trabajo publicadas el inglés se exige como requisito imprescindible para acceder al trabajo. Los sectores donde predominan estas ofertas son en comunicación, marketing, turismo, ingeniería técnica, informática y administración de empresas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo encontrar aparcamiento barato en el aeropuerto de Madrid ​Aparcar cerca del aeropuerto de Madrid no será un inconveniente para ti nunca más siempre que te beneficies de este portal web Proyectos de cerramientos Ya hay gran variedad de productos y accesorios a disposición para hacer cerramientos de calidad La Fundación Adecco invierte 300.000 euros en becas para ayudar a estudiantes con discapacidad Un asistente virtual de voz para pacientes ancianos, gran vencedor en el Hackathon de Salud Onda Cero Segovia, Coches.net y TV3, ganadores del Premio Periodístico de Seguridad Vial de Fundación Línea Directa