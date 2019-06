Buff® y Suara Cooperativa, ganadoras de la edición 2019 de los Premios Factor Humà Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 16:28 h (CET) En el marco del acto de entrega de los Premios Factor Humà, la empresa textil Buff® ha recibido el 11º Premio Factor Humà Mercè Sala, que reconoce la buena gestión de cuatro valores: trato humano, innovación, pragmatismo y visión global. El 2º Premio Impacta ha sido otorgado a Suara Cooperativa, una organización especializada en la atención a personas, en reconocimiento por la elaboración de una guía de acompañamiento a personas enfermas de cáncer Por undécimo año consecutivo, la Fundació Factor Humà ha entregado los Premios Factor Humà en una gala que ha tenido lugar en el Auditorio de CaixaForum y a la que han asistido más de 300 directivos y personalidades de la sociedad catalana.

En esta edición, la empresa textil Buff® ha sido la organización ganadora del Premio Factor Humà Mercè Sala, un galardón que reconoce organizaciones y proyectos que son la concreción práctica de los principios y valores que esta economista y política catalana representaba -trato humano, innovación, pragmatismo y visión global-.

Esther Massats, Responsable de Comunicación de El Celler de Can Roca, entidad que obtuvo el premio el año pasado, y Anna Fornés, Directora de la Fundació Factor Humà, han sido las encargadas de entregar el galardón y han expresado su admiración por el éxito espectacular de las gorras, gorros y del producto estrella de Buff®, el tapabocas tubular: “Actualmente exportan un 90% de sus ventas a más de 60 países y cuentan con más de 200 trabajadores dedicados desde el diseño y la producción hasta la distribución”.

También han querido mencionar el hecho que provienen de Igualada, una región histórica del textil catalán golpeada durante años por la crisis industrial: “Un entorno con el que la empresa Buff® ha sabido convivir y demostrar que una buena idea con una adecuada gestión detrás lo tiene todo de cara para triunfar”.

David Camps, Director General de Buff®, ha recogido el Premio en representación de la empresa y ha declarado que “los valores de nuestra organización encajan con los de la Fundació”. Su propósito actual, según Camps, no tendría sentido sin los trabajadores de la empresa y se sustenta en tres ejes principales: “Ponemos el foco en la mejora de la comunicación interna, en la conciliación de la vida personal y laboral y en la dirección por valores”.

Asimismo, ha destacado la importancia que Buff® otorga también a los consumidores: “Son el centro de la organización. Siempre los tenemos en mente y lo que ellos hacen decide el destino de nuestra empresa”. Finalmente ha querido agradecer el galardón afirmando que “es un reconocimiento a un trabajo de muchas personas. Es un estímulo y un reto para continuar mejorando”.

Por otro lado, Suara Cooperativa, una empresa de carácter social especializada en la atención a personas con más de 4.000 profesionales, ha sido la ganadora del Premio Impacta que reconoce proyectos liderados desde el Área de Gestión de Personas con un impacto positivo dentro de la organización. Se les ha galardonado por la creación de una guía consultable online dirigida al acompañamiento de profesionales de su organización que pasan por un proceso de cáncer.

Mònica Vázquez, Directora del Área de Personas de Suara Cooperativa, ha recogido el galardón de manos de Pilar Jiménez, Directora de Recursos Humanos y Organización de APM Terminals, la entidad ganadora del Impacta del año pasado. Jiménez ha declarado que, con esta guía “elaborada de manera participativa, se adaptan los protocolos de Suara para realizar un buen acompañamiento en los momentos más vulnerables de las personas y velan para no hacerlo de modo intrusivo, dirigente o interpelador”. También ha explicado que “la entrega del Premio Impacta no pretende otra cosa que ayudar a que se conozca esta iniciativa encomiable y que sirva de ejemplo para otras muchas organizaciones”.

Mònica Vázquez ha manifestado su agradecimiento y ha explicado que este proyecto “se ha hecho con la cabeza pero nace desde el corazón y tiene como objetivo ofrecer herramientas y unificar criterios para los profesionales que compartimos un hecho que, por desgracia, es frecuente en el entorno laboral”.

Una gala para reivindicar la confianza y el liderazgo empático para lograr una perspectiva transformadora

El acto de entrega de los Premios Factor Humà, presentado por la periodista Raquel Sans, ha girado en torno al lema “Una perspectiva transformadora” y de los conceptos de confianza y de un estilo de liderazgo empático. Al inicio del evento, han dado la bienvenida Montse Cabré, Directora del Departamento de Personas de la Fundación Bancaria "la Caixa", y Juliana Vilert, Presidenta de la Fundació Factor Humà. Vilert ha explicado que la Fundació que preside tiene el ambicioso objetivo de “influir para promover organizaciones éticas que contribuyan a la construcción de un mundo mejor”. Para ejemplificarlo, ha manifestado que se acaba de poner en marcha el servicio de comparativas entre organizaciones, o benchmarks, del Barómetro del Factor Humano, “una potente herramienta de análisis que permite a las organizaciones ver su nivel de desempeño en relación a un decálogo de principios que fomentan entornos de trabajo estimulantes y motivadores”.

El eje central de la gala ha sido una conferencia del piloto de rallyes Albert Llovera, quien ha ofrecido una charla sobre superar los propios límites. “Los límites nos los ponemos nosotros y también la sociedad. Todo es superable y hace falta poner un poco de actitud y actividad para ir siempre hacia adelante. Si vas con actitud y luchas, al menos será más divertido. Debemos ir enfocados en esta dirección”, ha afirmado Llovera.

El también Embajador de Unicef ha querido compartir con el público lo que más le ha ayudado a superar la adversidad de sufrir un accidente deportivo de joven que le dejó en silla de ruedas: “Hay tres puntos potentes para poder salir del agujero negro en el que sentimos que estamos por culpa de cualquier problema: uno mismo debe querer salir de la situación en la que se encuentra y los otros dos puntos son el apoyo de la familia y contar con los amigos. Sin los demás no somos nada”.

El acto ha contado con la presencia de miembros del Jurado de ambos galardones, formado por personalidades que conocieron a Mercè Sala y ganadores de ediciones anteriores: Manel del Castillo, Toni Espinal, Imma Amat, Maravillas Rojo, y Cèsar Molins. También ha asistido Jordi Puigneró, Conseller del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, quien se ha encargado de la clausura institucional de la gala.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo encontrar aparcamiento barato en el aeropuerto de Madrid ​Aparcar cerca del aeropuerto de Madrid no será un inconveniente para ti nunca más siempre que te beneficies de este portal web Proyectos de cerramientos Ya hay gran variedad de productos y accesorios a disposición para hacer cerramientos de calidad La Fundación Adecco invierte 300.000 euros en becas para ayudar a estudiantes con discapacidad Un asistente virtual de voz para pacientes ancianos, gran vencedor en el Hackathon de Salud Onda Cero Segovia, Coches.net y TV3, ganadores del Premio Periodístico de Seguridad Vial de Fundación Línea Directa