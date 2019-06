Oracle Integration Cloud es una solución PaaS perfecta para Recursos Humanos, según Neteris Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 16:32 h (CET) Oracle Integration Cloud es una solución PaaS a través de la cual se pueden automatizar procesos, crear aplicaciones personalizadas o analizar gráficos en tiempo real, entre otras muchas ventajas para los departamentos de Recursos Humanos La optimización y automatización de trabajos centrados en las actividades propias del departamento de Recursos Humanos ha encontrado la solución en un nuevo modelo de gestión, amparado por la digitalización de Oracle Integration Cloud.

La solución del OIC es una opción que ha cobrado mucha importancia dentro de los servicios PaaS, ya que facilita la automatización de todos los flujos de trabajo en una sola plataforma, con todos los datos necesarios para conseguir agilizar los procesos dentro del departamento, en contacto con los demás actores de la entidad.

Crear aplicaciones webs y apps móviles nunca ha sido tan sencillo como con las prestaciones del OIC, que también analiza métricas y controla los datos en tiempo real.

OIC es el resultado de la fusión entre los siguientes soportes:

Process Cloud Service: solución para digitalizar procesos de un negocio.

Integration Cloud Service: consigue unos flujos de integración de sistemas, en el que usar backends e integrarse con los productos SaaS de Oracle.

Visual Builder Cloud Service: posibilita el desarrollo de aplicaciones web o mobile sin la necesidad de codificar a bajo nivel en el cloud.

El alta de empleados nunca fue tan sencilla

Una de las tareas principales del departamento de RRHH es el alta de trabajadores, una labor que, anteriormente, requería la actuación de diversos departamentos que implicaba retrasos en estos procesos.

OIC facilita una integración de todos estos flujos, en los que cada departamento recibirá notificaciones con las pantallas en las que tiene que trabajar, con toda la información disponible en tiempo real.

Otra de las ventajas de esta aplicación es su conexión con el software ERP, pudiendo integrarse también en la nube.

Acerca de Neteris (2019)

Compañía altamente experimentada en proyectos de implementación de soluciones de gestión empresarial y transformación digital. Conscientes del cambio de paradigma que la tecnología está provocando a nivel global, dedica todos sus recursos a conseguir que las organizaciones entiendan su impacto e identifiquen aquellos procesos de negocio afectados, o bien los nuevos que surgen como consecuencia del propio cambio, para que pongan en marcha las iniciativas de transformación necesarias que les permitan competir en el nuevo escenario digital.

Actualmente tiene oficinas en Madrid, Málaga, Barcelona y A Coruña en las que se reparten sus más de 80 consultores especializados, los cuales disfrutan en un entorno moderno y adaptado a fomentar la creatividad y la búsqueda de las mejores soluciones para sus clientes, algo que les ha valido para obtener el Certificado de Great Place to Work España 2018, reconocimiento que acredita a la compañía como un excelente lugar para trabajar.

Neteris cierra 2018 con una facturación de más de 6M€, de los que más del 40% viene de proyectos internacionales, y cuenta con una dilatada experiencia en grandes cuentas y la confianza de más de 150 clientes alrededor del mundo.

Este año celebra su 10 aniversario reforzando la calidad de sus servicios y ampliando enormemente su portfolio de soluciones Cloud en SaaS, PaaS e IaaS, habiendo obtenido ya certificaciones completas en alguna de estas áreas y habiendo siendo pionera en llevar “live” a importantes referencias, lo que confirma a Neteris como una excelente alternativa para sus proyectos de adopción Cloud.

No importa en qué etapa de la transición al Cloud se esté, ellos pueden ayudar. Si se desea ponerse en contacto con ellos hacerlo a través de marketing@neteris.com o visitar neteris.com.

*Según el ranking elaborado por Computer Worlden 2017.

