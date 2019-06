LIOC Editorial participa en la clausura magna de SED 2019 con un sorteo especial para los emprendedores Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 15:44 h (CET) En el marco de la clausura del segundo congreso de emprendimiento y marketing digital, Somos Emprendedores Digitales SED 2019, organizado en la ciudad de Vigo, España, LIOC Editorial sorteó este viernes 7 de junio la creación gratuita de un libro entre los emprendedores asistentes en el evento La segunda edición del congreso "Somos Emprendedores Digitales", SED 2019, fue un gran éxito, superando todas las expectativas tras su primera edición y consolidándose como el evento referente e imprescindible para los Emprendedores Digitales.

En su clausura y entre más de 200 asistentes, LIOC Editorial, realizó un sorteo muy especial. La Editorial de los Emprendedores, en apoyo a estos profesionales, quiso poner su granito de arena, y fue María Jesús Carballa Domínguez, una muy ilusionada corredora de seguros, la que resultó la feliz ganadora. El premio consiste en la creación de su propio libro que, con la ayuda de Lioc Editorial, servirá como trampolín para su negocio.

“Me siento un poco asustada porque me ha tocado un premio de alto valor, pero al mismo tiempo muy emocionada porque van a crear mi libro, eso siempre me ha hecho mucha ilusión y estoy muy agradecida por ello”, comentó María visiblemente sorprendida por la noticia.

María Jesús dijo sentirse bendecida por el premio recibido, ya que no todos los emprendedores tienen la posibilidad de una tan amplia promoción de su negocio.

“Me quedé paralizada, fue tremendo. No sabía cómo reaccionar, ni qué decir o qué hacer, aún lo estoy digiriendo”, expresó.

Para Lioc Editorial la clave no radica únicamente en crear y publicar un libro de calidad, sino también en hacer un lanzamiento exitoso de él. De todo ello se encarga LIOC Editorial que tras diseñar conjuntamente con el autor la mejor estrategia para su negocio, crear un libro de calidad en diferentes formatos (físico, ebook, audiolibro), lo publica y le dá máxima difusión gracias a las actuales herramientas del marketing digital. En definitiva, una gran ventaja para el emprendedor que necesita mayor visibilidad y posicionarse como una autoridad en su sector.

LIOC Editorial está formada por un gran equipo profesional multidisciplinario, con más de 20 años de experiencia en la creación y difusión de contenidos, tiempo durante el cual ha tenido siempre en cuenta a los nuevos emprendedores y se ha preocupado por brindarles la ayuda y el acompañamiento necesario y efectivo a las nuevas ideas de desarrollo de negocios por Internet, algo que resultó evidente para los asistentes, pero sobre todo para María Jesús, la feliz ganadora del premio:

“No puedo dejar de agradecer a toda esa gran familia de emprendedores que hoy nos encontramos presentes en este congreso y en especial, a LIOC Editorial, por el apoyo a quienes nos esforzamos día a día para salir adelante”, declaró finalmente la afortunada.

Asimismo, María Jesús afirmó que ya tiene fecha de inicio para la realización de su libro, comenzará el 1 de julio próximo, estará terminado y publicado para el mes de septiembre de este mismo año.

Sin duda, la afortunada ganadora del sorteo podrá vivir de primera mano la increíble experiencia de tener su propio libro y dar un impulso a su negocio. Enhorabuena por ella.

Datos de contacto:

Alex Mediano

www.lioceditorial.com

comunicacion@lioceditorial.com

+34 673 03 48 85

