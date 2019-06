Huawei alcanza 46 contratos comerciales para el despliegue de 5G en todo el mundo La aportación económica de la compañía en países como Reino Unido o Francia muestra su compromiso con Europa Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 11 de junio de 2019, 16:17 h (CET) Huawei ha suscrito 46 contratos comerciales de 5G con operadores de todo el planeta, y ha desplegado más de 100.000 estaciones base 5G. De esta manera, la compañía se posiciona como el primer proveedor de redes 5G, con presencia en más de 170 países.



En este sentido, la compañía ha fortalecido durante los últimos años el papel de Europa en el despliegue de esta nueva tecnología y para informar acerca de ello, Huawei organizó el pasado 21 de mayo una sesión en su Centro de Ciberseguridad de Bruselas para presentar el plan de colaboración de la compañía con las instituciones europeas y mostrar en qué puede contribuir el 5G en el progreso del continente.



Abraham Liu, vicepresidente de Huawei en Europa, recalca que el continente debe encontrar la manera de encajar sus valores con las nuevas tecnologías que están a punto de revolucionar nuestro modo de vida: “El año que viene veremos el despliegue de una nueva generación de redes de comunicaciones móviles 5G, que tienen un gran potencial para cambiar nuestras vidas a mejor. Los ingresos de 5G en todo el mundo deberían alcanzar el equivalente a 225.000 millones de euros para 2025. No solo las personas estarán conectadas a Internet, sino que tendrán muchas más cosas.



El llamado Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) verá una explosión de comunicaciones de máquina a persona y de máquina a máquina. Se conectarán hasta 100 millones de dispositivos en 2024 y los beneficios de la introducción de 5G en cuatro sectores industriales clave como la automoción, la salud, el transporte y la energía, pueden alcanzar los 114.000 millones de euros al año”.



El compromiso de Huawei en el Reino Unido Según un estudio independiente de la consultora global Oxford Economics, presentado en el marco de Huawei Partner Summit de UK, la compañía contribuye a la creación de más de 26.000 empleos directos o a través de su cadena de suministro.



En 2012, la compañía anunció su intención de gastar 1.300 millones libras en el Reino Unido durante los próximos cinco años. Lo cierto es que, no solo ha cumplido su compromiso, sino que además lo ha superado en casi 900 millones de libras, gastando 2.200 millones libras en inversiones y adquisiciones durante ese período. En concreto, el año pasado, Huawei prometió 3.000 millones de libras adicionales que serán invertidos en proveedores británicos entre 2018 y 2022. Solo en 2018, la compañía adquirió más de 900 millones de libras de bienes y servicios de empresas del Reino Unido, lo que representa un 30% de su objetivo, por lo que, presumiblemente, superará su objetivo a cinco años con creces.



Desde que abrió su primera oficina en el Reino Unido en 2001, Huawei ha crecido hasta llegar a 1.600 empleos directos. El número de puestos de trabajo respaldados por las actividades generales de Huawei en el Reino Unido se ha multiplicado por cinco en siete años, gracias al compromiso de la compañía con las empresas británicas. Del estudio también se pueden extraer los altos niveles de productividad de la compañía. Con cada empleado del Reino Unido contribuyendo a un PIB de 183.000 millones de libras, lo que supone 3,5 veces más que el trabajador medio del país, Huawei está formando una fuerza laboral altamente cualificada, invirtiendo 1,3 millones de libras en formación el año pasado



En 2018, Huawei invirtió 112 millones de libras en I+D, dando empleo a más de 300 investigadores en el Reino Unido y colaboró con 35 universidades e institutos de investigación. Se estima que la actividad de Huawei durante el año pasado generó unos ingresos fiscales en el país de 470 millones de libras, lo cual sirvió para para financiar los salarios anuales de más de 17.000 enfermeras.



El compromiso de Huawei en Francia Durante la conferencia VivaTech, que tuvo lugar en París hace unas semanas, Ken Hu, vicepresidente de Huawei, dio un discurso bajo el título “Our Shared Ambition” en el que hacía hincapié en la importancia de la colaboración para impulsar la innovación y afrontar esta etapa de cambio revulsivo en materia de digitalización.



Con este fin, Huawei abrió su OpenLab en París en abril de 2018, una plataforma para que expertos de diferentes industrias puedan identificar sus futuras necesidades en la transformación digital y desarrollar soluciones para la industria. En solo un año, 50 partners han trabajado ya en 15 soluciones que abarcan el comercio minorista, la fabricación y las ciudades inteligentes.



Ahora, la compañía ha anunciado que invertirá 35 millones de euros en su OpenLab en París durante los próximos cinco años, donde trabajará con clientes y partners para construir un ecosistema digital más sólido en el país galo: “Éste es el mejor momento para la innovación. Francia tiene una capacidad de investigación básica líder en el mundo, además de mucho talento y un entorno favorable a la innovación. Es un país muy bien posicionado para ser un centro global en esta materia y por eso Huawei lleva aquí ya 17 años. Estamos muy orgullosos de formar parte de esta ambición”, decía Hu. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Aumenta en un 58% el número troyanos bancarios móviles Informe sobre la evolución de las amenazas Descubre MIOTI, el instituto de Internet de las cosas MIOTI ofrece formación iot con una metodología totalmente práctica, una metodología hands-on como instrumento para conseguir un mayor aprendizaje El top 10 de los influencers de fitness españoles más populares en Instagram Ranking de los influencers de fitness más populares en España a partir del análisis de la actividad en sus cuentas de Instagram durante el último mes Huawei reclama a Estados Unidos que ajuste su enfoque para abordar la ciberseguridad Huawei presenta una moción de juicio sumario para acelerar el proceso y detener las acciones ilegales contra la compañía El ocio y la diversión en la red de redes Gran parte de las personas que entra en Internet lo hace mediante el smartphone y de estos, el 73% lo hacen mediante las redes sociales