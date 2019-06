Lefebvre editará un Memento especializado en autónomos Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 12:55 h (CET) El catedrático de Derecho del Trabajo de Seguridad Social de la Universidad de Valencia y presidente del CES en Comunidad Valenciana, Carlos Luis Alfonso Mellado, dirige la obra. Lorenzo Amor, presidente de ATA y Juan Pujol, presidente de Lefebvre, han rubricado el convenio de colaboración La editorial Lefebvre, líder en España en información jurídica y práctica para el abogado, la empresa y sus asesores, realizará junto con ATA un Memento especializado en autónomos. Lorenzo Amor, presidente de ATA y Juan Pujol, presidente de Lefebvre, han rubricado el convenio de colaboración que tendrá como resultado la edición de esta guía especializada en legislación que afecta y concierne a los autónomos.

El Memento será desarrollado conjuntamente por un equipo designado por la Cátedra ATA de la Universidad de Valencia y por el equipo de técnicos especializados de Mementos de Lefebvre. La dirección de dicho Memento corre a cargo del ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, catedrático de Derecho del Trabajo de Seguridad Social de la Universidad de Valencia y presidente del CES en Comunidad Valenciana, Carlos Luis Alfonso Mellado.

La obra, coeditada por ambas organizaciones se podrá adquirir en la propia editorial y en la web de ATA y recogerá los trámites y legislación que afectan al día a día de los trabajadores por cuenta ajena.

"Lefebvre es el lugar innovador donde se reúnen conocimientos y recursos útiles para los profesionales de los sectores más variados y nos parecía imprescindible ofrecer a los autónomos y aquellos que les asesoran una guía que reúna cualquier legislación básica que competa a los autónomos. El apoyo de ATA en este momento es imprescindible", ha asegurado en la firma el presidente de Lefebvre, Juan Pujol. "El 95% de las empresas de este país son pequeños y medianas compañías con menos de 5 trabajadores que se deben de adaptar a una extensa cantidad de leyes de muy diversa índole y no sólo de su territorio más próximo".

"El compliance no es sencillo para los autónomos. Establecer los procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo de leyes locales, regionales, nacionales y comunitarias es una gran traba para los autónomos", ha afirmado el presidente de ATA, Lorenzo Amor. "Si podemos reunir en un solo memento las bases para ayudar a que los autónomos no pierdan más de una semana al año en trámites burocráticos, y lo que es aún peor, que les lleguen multas o requerimientos por incumplir alguna norma por desconocimiento, vamos a poner todo nuestro potencial técnico y nuestro conocimiento del día al servicio de los autónomos. Son cientas las consultas de mensualmente resuelven nuestros asesores y sobre esa base vamos a trabajar en conjunto con los especialistas de Lefebvre".

