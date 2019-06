Cáncer de Próstata: el más frecuente y el segundo más letal en el varón

En el Día de Cáncer de Próstata es importante recordar la importancia de la prevención En un día tan señalado como la celebración del Día del Cáncer de Próstata, el doctor Asier Leibar Tamayo, uno de los mayores expertos en Urología Aplicada en España, y director de la Unidad de Urología Aplicada de Clínica Santa Elena de Madrid desvela algunos datos importantes sobre este tipo de cáncer en el varón.



El doctor Leibar desvela que nos enfrentamos al tipo de cáncer más frecuente en el varón y al segundo más letal. Es sin embargo cierto que se puede intentar prevenir llevando un estilo de vida saludable desde edad temprana.



Prevención del cáncer de próstata



Aunque este tipo de cáncer no se puede prevenir de manera segura porque muchos factores de riesgo no se pueden controlar (edad, antecedentes familiares, etc.), existen algunas medidas para reducir el riesgo de padecerlo. Algunas de estas medidas para prevenirlo son las siguientes:



- Llevar una dieta saludable rica en verduras y frutas y baja en grasas

- Hacer ejercicio diariamente

- Mantener un peso saludable





Detección del cáncer de próstata



A menudo, el cáncer de próstata en estadio inicial no tiene síntomas. En otras ocasiones provoca efectivamente síntomas como la micción frecuente, urgencia de orinar frecuentemente por la noche, sangre en la orina, etc.

La clave ya no está tanto en detectar si una persona padece un cáncer de próstata, que también es importante, sino en saber a qué tipo de cáncer de próstata es al que se enfrenta, si es uno prácticamente indolente, o es un cáncer de próstata realmente peligroso.



En el vídeo que acompaña a estas líneas se dan a conocer cuáles son las pruebas diagnósticas y preventivas que ayudan a diagnosticar y tratar este tipo de cáncer.



Para más información : teléfono 91 299 14 73 o en la web de Clínica Santa Elena de Madrid.

Vídeos

Cancer de Próstata - Diagnóstico y Tratamientos