Biocryptology lanza al mercado una tecnología para controlar el acceso de menores a las salas de juego

lunes, 10 de junio de 2019, 11:36 h (CET) La firma de tecnología Biocryptology ha desarrollado una solución para el sector del juego que permite a los jugadores identificarse para acceder a las salas de forma segura y sin vigilancia. Viene a resolver el problema de la entrada de menores y personas no autorizadas en salas de juego por Internet y presencial. La solución, que se presenta mañana a empresas y reguladores en un seminario de la feria Expojoc de Valencia, cumple con las normativas autonómicas sobre control de acceso a salas de juegos Madrid, 10 de junio de 2019.- La empresa europea de tecnología Biocryptology ha desarrollado una solución específica para el sector del juego que permite a los jugadores identificarse para acceder a las salas de juego, de forma segura y sin necesidad de vigilancia. Esta tecnología viene a resolver uno de los grandes problemas de la sociedad: la entrada de menores y personas no autorizadas a las salas de juego, tanto en Internet como de forma presencial. La solución, que se presenta mañana a empresas, operadores y reguladores en un seminario de la feria del juego Expojoc de Valencia, cumple con lo establecido en las normativas sobre control de acceso a salas de juegos de las distintas comunidades autónomas.

La identificación del jugador está basada en biometría, utilizando su teléfono móvil como lector biométrico. La plataforma Biocryptology utiliza la información del DNI, previamente verificada y almacenada, para determinar si se permite su entrada en las salas de juego, tanto físicas como virtuales.

Para utilizar esta solución, basta con instalar la aplicación en el teléfono móvil, crear una cuenta de usuario e incluir los datos personales de identidad y contacto. La plataforma de Biocryptology añade a la biometría datos verificados de identidad y contacto de las personas, logrando su identificación unívoca y segura. Los usuarios tienen que registrarse una sola vez en Biocryptology para identificarse y operar por cualquier canal (teléfono móvil, ordenador, presencialmente…) con su teléfono móvil. Al requerirse la identificación, la plataforma envía información verificada a la otra parte (la sala de juegos o la web de apuestas en este caso), lo que garantiza su autenticidad. Esto es lo que diferencia la tecnología de Biocryptology de cualquier otra solución.

Con su cuenta y sus datos biométricos incluidos en el móvil, los jugadores podrán identificarse a la entrada de locales y sitios web de juego con seguridad, impidiendo situaciones indeseadas como el robo de datos o la suplantación de identidad.

“Esta solución protege al jugador, ya que Biocryptology no transmite la biometría de las personas por internet y no obliga a que el operador mantenga una base de datos de sus usuarios”, comenta Alejandro Kowalski, director de Biocryptology y experto en soluciones tecnológicas para entornos omnicanal. “Las verificaciones se realizan localmente a través de nuestra plataforma y se cobrará a las empresas una pequeña cantidad fija por accesos únicos diarios.”

La solución de Biocryptology cumple también con los requisitos de autenticación reforzada de clientes que establece la segunda Directiva Europea sobre Servicios de PAGO (PSD2) que entrará en vigor el 14 de septiembre próximo y que armoniza las condiciones en que operan los proveedores de servicios de pago dentro de la Unión Europea.

Con más de 3.800 apuestas online por hora, el sector del juego está en pleno apogeo. Solo en plataformas de Internet existían más de tres millones de cuentas activas y más de 1,4 millones de jugadores activos (+5,24%) en España a finales del año pasado. El sector ha duplicado su actividad en apenas tres años, al pasar de 8.560 millones de euros de 2015 a los 17.347 millones (+30,5%) en los que la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda cifra las jugadas registradas el año pasado, una cifra cercana al gasto de los españoles en calefacción por electricidad y gas en un año. Las apuestas, los casinos y el póquer son las actividades más relevantes.

Biocryptology ofrece seguridad, privacidad y comodidad a empresas y usuarios y proporciona una tecnología segura y fácil de usar para una identificación rápida y fiable para el acceso a lugares físicos y online. Entre ellos, controles de acceso y de presencia, realizar un único login para entrar los sistemas y aplicaciones corporativas, apertura de cerraduras en oficinas, casas y coches y muchas otras situaciones en las que sea necesario identificar a la persona que solicita un servicio. Con esta tecnología, las empresas evitan la necesidad de implantar complejos y costosos sistemas de almacenamiento y búsqueda de huellas de sus usuarios y los usuarios ahorran tiempo a la hora de identificarse, protegen mejor sus datos y se olvidan de gestionar las contraseñas.

