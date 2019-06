Llega Qiyana para dominar los elementos de la Grieta Comunicae

lunes, 10 de junio de 2019, 11:23 h (CET) Riot Games presenta a la Emperatriz de los Elementos con un tráiler y los vídeos de sus habilidades. Se trata de una campeona procedente de una región nueva de Runaterra: Ixtal. Más concretamente, de su capital, Ixaocan. Estará disponible durante el parche 9.13 Tras el lanzamiento de Yuumi y el rework de Mordekaiser, llega la nueva campeona de League of Legends, Qiyana, la Emperatriz de los Elementos. Se trata de un personaje capaz de dominar el agua, la tierra y la jungla; elementos de la Grieta de los que adquiere su poder para usarlo contra sus enemigos.

Junto al personaje, Riot desvela una nueva región de Runaterra, Ixtal. Qiyana es de la capital, Ixaocan, y la última en la línea de sucesión en su familia. Ella misma se ve como la mejor de la historia de Ixaocan dominando los elementos; por eso piensa que merece no solo la ciudad, sino todo un imperio.

Con este personaje, Riot Games pone fin a una racha de casi siete años sin un asesino de daño físico (el último fue Zed). De esta forma, Qiyana parte como una campeona de línea de top o medio, aunque para muchos invocadores su lugar ideal podría ser la jungla.

La Emperatriz de los Elementos tiene un arma en forma de aro con la que acumula los poderes del agua, la jungla o la tierra. De esta forma, su ‘Q’ irá variando sus efectos en función del elemento que tenga activo, por lo que puede llegar a aturdir, incrementar el daño o hacer invisible a Qiyana como si de un velo del crepúsculo de Akali se tratase. Para modificar los elementos que utiliza con su arma deberá utilizar la ‘W’ sobre uno de ellos para conseguirlo.

Por último, la definitiva consiste en una onda sísmica en línea recta que varía sus características en función de los elementos por los que pase.

Se trata de una campeona con muchas variantes y posibilidades que dejará grandes jugadas en la Grieta del Invocador. Es ideal para invocadores habilidosos y que están deseando volver a tener un nuevo asesino de daño físico en su poder.

Vídeos

Qiyana, emperatriz de los elementos. Nueva campeona de League of Legends



