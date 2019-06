NUTRIMARKET amplía su expansión con 5 nuevas aperturas en lo que llevamos de 2019 Comunicae

lunes, 10 de junio de 2019, 11:04 h (CET) La franquicia NUTRIMARKET afianza su marca en el mercado con 12 establecimientos operativos La franquicia NUTRIMARKET, líder dentro del sector de la suplementación deportiva y alimentación saludable, afianza su red de franquicias con sus cinco nuevas aperturas en lo que llevamos de año, que junto a las siete que ya tenían posicionan todavía más a esta marca como la mejor opción del mercado.

El éxito de NUTRIMARKET reside en unificar en un solo punto de venta una tienda de nutrición, alimentación y suplementación deportiva disponible para cualquier consumidor, sea o no deportista.

El último estudio sobre nutrición emitido por la Asociación Española de Nutrición aporta datos sobre este sector en España. Como factor interesante, podemos observar que las personas con preocupación por una alimentación más saludable conforman alrededor del 80% en todos los grupos en los que se hace división, atendiendo al Índice de Masa Corporal.

El cambio en los hábitos de vida y alimentación saludable, unido a la reactivación del consumo privado después de la crisis, hace que los usuarios gasten más en productos de nutrición y dietética. Los consumidores se vuelven cada vez más exigentes con lo que comen y con los valores nutricionales que presentan los alimentos o productos que compran. El gusto por comer bien y por saber qué se come, el interés por llevar un estilo de vida saludable y estar bien físicamente; hace que el gasto en productos de nutrición y dietética crezca considerablemente.

Dentro de este género, los suplementos deportivos y los productos dietéticos son los que mayor crecimiento representan. Según un informe de la revista Nutrition Business Journal, la venta anual de complementos alimenticios a nivel internacional alcanza la cifra de los 41,4 billones de dólares. El mismo informe prevé una tendencia positiva y constante hasta 2020.

Es también un sector estable que seguirá manteniendo el ritmo de crecimiento. NUTRIMARKET presentan escasas barreras de entrada para abrir una franquicia, debido a que el desembolso inicial suele ser bastante accesible en la mayor parte de sus formatos. Para un emprendedor interesado en montar una franquicia de NUTRIMARKET, esto supone una inversión que va desde los 12.000€ en el formato bronce hasta los 17.500€ en su formato oro. Siendo la facturación media de 81.204 € en España.

Otro de los puntos fuertes de la franquicia NUTRIMARKET es la fácil gestión y el soporte que la central proporciona al franquiciado consiguiendo así que sea un modelo de autoempleo, con unos gastos operativos mínimos que aportan solvencia y seguridad al inversor.

Para más información, puedes contactar con el departamento de expansión de Tormo Franquicias Consulting

Contacto:

Nacho Tuya

911 592 558

ntuya@tormofranquicias.es

