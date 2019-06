Modrego Hogar sorprende con su promoción de set de accesorios de Kärcher por tiempo limitado Comunicae

lunes, 10 de junio de 2019, 10:27 h (CET) Hasta el próximo 30 de junio, Modrego Hogar premiará a los clientes que compren determinados modelos de hidrolimpiadoras y aspiradores Wet&Dry con un kit de accesorios de Kärcher valorado en hasta 147 euros Los clientes de Modrego Hogar están de enhorabuena: esta tienda online barcelonesa, especializada en la venta y distribución de productos de ferretería, ha lanzado una promoción de set de accesorios Kärcher con la compra de los últimos modelos de hidrolimpiadoras y aspiradores Wet&Dry del fabricante alemán, disponibles en su stock.

Con la llegada del periodo estival, las necesidades de limpieza en el hogar se incrementan, y el uso de herramientas especializados se convierte en una prioridad para mantener los jardines, terrazas y porches en óptimas condiciones.

«Llévate un set de accesorios Kärcher gratis valorado en 147€». Esta es la promoción con la que Modrego Hogar ha sorprendido a sus clientes. Este ecommerce barcelonés, con más de 30 años de experiencia, premiará a los consumidores que adquieran determinados modelos de hidrolimpiadoras y aspiradores Wet&Dry de Kärcher.

En particular, la promoción de Modrego Hogar está limita a la Gama K 7 FC, Gama K 5 FC y Gama K4 FC de hidrolimpiadoras Wet&Dry, cuyos kits de accesorios están valorados en 147, 99 y 67 euros respectivamente. Estos productos están indicados para la limpieza de caminos, losas, cercas, equipos de jardinería, muebles de terraza, ciclomotores y vehículos pesados.

Por otra parte, los clientes interesados en la compra de aspiradores Wet&Dry, deben elegir entre los modelos WD 6, Gama WD 5 y Gama WD 4 si desean beneficiarse de esta promoción. Sus sets de accesorios correspondientes están valorados en 75, 52 y 34 euros respectivamente. Estas aspiradores cuentan con una potencia de aspiración y una eficiencia energética superiores.

A través de esta promoción, Modrego Hogar pone las herramientas y accesorios de Kärcher al alcance de todos sus clientes, con una oportunidad vigente desde el 1 de mayo, que finalizará el próximo 30 de junio.

Cómo participar en la promoción de accesorios Kärcher de Modrego Hogar

La experiencia de Modrego Hogar y la calidad del catálogo de Kärcher se dan la mano en esta promoción, accesible a todos los clientes interesados en adquirir una hidrolimpiadora o una aspiradora profesional con su correspondiente kit de accesorios.

En primer lugar, los interesados deben comprar cualquiera de los modelos de hidrolimpiadoras o aspiradores Wet&Dry indicados en la promoción. Es importante seleccionar uno de estos modelos, ya que la compra de otros no permitirá participar en la promoción.

Una vez se ha completado el paso anterior, los usuarios deberán registrarse en kaercher.com/es/llevateaccesoriosgratis a través de su formulario de participación, utilizando para ello el tícket de compra.

Cuando la participación ha sido verificada, los interesados recibirán el set de accesorios Kärcher correspondiente al modelo que hayan adquirido en el primero paso en la dirección postal indicada.

Desde su fundación en 1980, Modrego Hogar se ha posicionado como una de las tiendas referenciales en el sector de la ferretería, el bricolaje y el hogar. Además de conseguir gratuitamente este set de accesorios de Kärcher, los consumidores tienen la confianza de comprar en una empresa avalada por su trayectoria, con cinco estrellas de satisfacción del cliente otorgadas en base más de 4 mil experiencias positivas, según Opiniones Verificadas.

Acerca de Modrego Hogar

Modrego Hogar es una tienda online especializada en la venta y distribución de productos de ferretería, bricolaje, jardinería, fontanería, electricidad, iluminación y hogar. Opera desde 1980 y en la actualidad acumula más de 40 mil referencias.

CONTACTO DE PRENSA

Modrego Hogar (Frunsomer S.L.)

Dirección: Carrer de la Conca de Tremp, 18, 08032 Barcelona

Tfno: 933 57 97 13 - 911 107 333

Website: www.modregohogar.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.