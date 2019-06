El SECPRE advierte de la importancia de pedir la titulación a los cirujanos plásticos Comunicae

lunes, 10 de junio de 2019, 10:31 h (CET) Un aumento de la demanda de este tipo de prácticas ha supuesto la proliferación de personal no cualificado para ello La cirugía estética ha experimentado en los últimos años un aumento considerable. Si bien también lo hace el número de timos y malas prácticas que se llevan a cabo. En el ámbito médico se han visto obligados a alertar a la población de los peligros que puede causar someterse a una operación cuando la realiza alguien que no cuenta con la titulación necesaria.

Clínicas como Bonaderma afirman que es de suma importancia pedir el título cuando se acude a uno de estos servicios. De esta forma el paciente podrá cerciorarse de que la persona que lo atiende ha conseguido pasar una formación mínima necesaria. Todos los profesionales que se dediquen a la cirugía plástica de forma legal deben pertenecer a la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE).

En este tipo de intervenciones no se puede escatimar en gastos. El hecho de encontrar precios muy baratos debe de hacer saltar las alarmas. Existen casos en el que el abaratamiento de costes en las materias primas baja el precio. Pero lo cierto es que profesionales de la cirugía estética advierten de que esto también podría generar efectos negativos en la salud de los pacientes.

Entre los motivos por los que se ha producido un aumento considerable de personas que se someten a este tipo de intervenciones se encuentra la reactivación económica del país y la aceptación de la sociedad. Este último motivo ha sido contundente. Normalizar la cirugía estética ha resultado todo un reto que a día de hoy es de lo más fácil.

Entre las intervenciónes más demandadas está el aumento de senos o la adbominoplastia. Añadiendo que en los últimos años son cada vez más los hombres que apuestan por probar este tipo de tratamientos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.